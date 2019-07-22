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Водитель бизнесмена из Борисова пропал с 8 тысячами долларов. Нашли его в игровом клубе

23.07.2019 18:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция Борисова задержала 24-летнего парня по подозрению в краже крупной суммы — 8 тысяч долларов. Эти деньги ему начальник для последующей передачи другому человеку. Но до адресата сумма не дошла, а курьер пропал. Об этом сообщает милиция Минской области.

Еще в апреле с заявлением в милицию обратился предприниматель из Борисова. Он рассказал: потребовалось передать в Гомель родственнику 8 тысяч долларов наличными. Об услуге мужчина попросил своего работника, 24-летнего местного жителя. Парень работал на должности водителя чуть более года, он сам поручился доставить все на место.

Но потом парень перестал выходить на связь. Сначала бизнесмен допустил, что в дороге могло что-то случится и сам проехал по пути следования своего водителя. Но ни парня, ни денег не нашел. Спустя пару дней только машину нашли в одном из спальных районов Борисова.

И только на днях парня наконец отыскали: после инцидента он прятался в Жодино. Его задержали прямо в зале игровых автоматов. Молодой человек сознался в преступлении и пояснил, что не устоял перед соблазном забрать чужое. Но все деньги успел потратить за два дня в одном из казино Минска.

Борисовчанин заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, за это ему грозит до 7 лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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