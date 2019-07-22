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Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br230,91

23.07.2019 22:14 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br230,91
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены на период с 1 августа по 31 октября 2019 года постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 июля 2019 года №37. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

БПМ в среднем на душу населения повышается с установленного с 1 мая Br224,02 до Br230,91.

Новый БПМ трудоспособного населения равняется Br257,05, пенсионеров - Br176,75, студентов - Br223,93, детей в возрасте до 3 лет - Br147,18, детей от 3 до 6 лет - Br203,38, детей от 6 до 18 лет - Br250,19.

Увеличение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено в первую очередь ростом цен на продовольственные товары.

Для разных социально-демографических групп процент увеличения БПМ свой, что связано с различием в нормах потребления продуктов питания этих категорий населения, а также их удельного веса в структуре расходов на продовольственные товары.

В связи с изменением БПМ с 1 августа увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; госпособия на детей.

Бюджет прожиточного минимума как социальный норматив предназначается для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных социально-трудовых гарантий.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам...
 
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