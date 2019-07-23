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В Березино будут судить бобруйчанина за оскорбление милиционера
23.07.2019 23:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокурор Березинского района возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Бобруйска. Мужчина нецензурно обозвал милиционера при исполнении, пишет
— На улице Центральной в агрогородке Бродец произошла кража. Оперуполномоченный выехал на разбирательство. Среди очевидцев был нетрезвый бобруйчанин, который нецензурно обозвал сотрудника милиции при исполнении служебных обязанностей. Оскорбление в адрес оперуполномоченного содержало негативную оценку его личности, чем мужчина унизил честь и достоинство правоохранителя, — рассказал старший помощник прокурора Березинского района Кирилл Чебан.
Изначально в отношении матерщинника был составлен административный протокол по статье 17.1 «Мелкое хулиганство». Однако суд прекратил административный процесс и вернул дело прокурору на пересмотр.
По итогам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 369 Уголовного кодекса Беларуси «Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей».
Преступление предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до 2 лет, ареста или ограничения свободы на срок до 3 лет.
Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Березинский райотдел Следственного комитета, уточнил Кирилл Чебан.
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«Оскорбление в адрес оперуполномоченного содержало негативную оценку его личности, чем мужчина унизил честь и достоинство правоохранителя», - рассказал старший...
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