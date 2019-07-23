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Лето возвращается: +24–26°С тепла на неделе и +29°С градусов в выходные

23.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Лето возвращается: +24–26°С тепла на неделе и +29°С градусов в выходные

На этой неделе долгожданное лето вернется.

После аномально жаркого июня, непривычные для июля за +20 по Цельсию не радовали горожан теплыми лучами и возможностью понежиться на солнце.
На этой неделе по данным Яндекс.Погоды температура воздуха составит от +22 градусов до +29 тепла по Цельсию. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

Во вторник ожидается от +20 до +24 градусов. Ветер северо-западный от 3 до 5 м/с. В среду днем от 22 до 25 градусов выше нуля. Ветер – 3 м/с.

В четверг, 25 июля, днем ожидается до +26°С. Осадков синоптики не прогнозируют. Облачно и без дождей будет в пятницу. Ветер северо-восточный до 3 м/с. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла.

В выходные жара вернется. В субботу, по прогнозам синоптиков ,будет до +29 по Цельсию. Малооблачно и без осадков. В воскресенье жаркая погода сохранится. Днем от +26 до +29 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 3 м/с.

Источник: grodnonews.by

 
 
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На этой неделе долгожданное лето вернется. После аномально жаркого июня, непривычные для июля за +20 по Цельсию не радовали горожан
 
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