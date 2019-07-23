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БПМ рекордно увеличится в Беларуси с 1 августа
23.07.2019 22:48 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Значительное повышение прожиточного минимума ждет белорусов с 1 августа.
Об этом сообщается на
Отмечается, что изменения прописаны Постановлением Минтруда и социальной защиты, принятым 19 июля 2019 года №37.
В соответствии с документом, с 1 августа БПМ в среднем на душу населения увеличится на 66,89 руб. и составит 290,91 руб. До этого времени показатель ровнялся 224,02 руб.
С 1 августа утверждены следующие размеры бюджета прожиточного минимума:
Напомним, БПМ правительство утверждает каждый квартал, показатель зависит от цен последнего месяца квартала. Причем БПМ рассчитывается отдельно для трудоспособного населения, пенсионеров, студентов, детей до 3 лет, от 3 до 6 лет, а также от 6 до 18 лет (в среднем на душу населения). Обычно эта величина изменяется в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Напомним также, что в предыдущий период – с 1 мая по 31 июля – бюджет прожиточного минимума
В связи с изменением БПМ с 1 августа
Прожиточный минимум - это совокупная стоимость продуктов, услуг, товаров, необходимая для жизни человека.
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Значительное повышение прожиточного минимума ждет белорусов с 1 августа. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
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