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БПМ рекордно увеличится в Беларуси с 1 августа

23.07.2019 22:48 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Значительное повышение прожиточного минимума ждет белорусов с 1 августа.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что изменения прописаны Постановлением Минтруда и социальной защиты, принятым 19 июля 2019 года №37.

В соответствии с документом, с 1 августа БПМ в среднем на душу населения увеличится на 66,89 руб. и составит 290,91 руб. До этого времени показатель ровнялся 224,02 руб.

С 1 августа утверждены следующие размеры бюджета прожиточного минимума:

  • для трудоспособного населения – 257,05 руб. (сейчас – 249,98 руб.);
  • пенсионеров – 176,75 руб. (171,3 руб.);
  • студентов – 223,93 руб. (216,97 руб.);
  • детей в возрасте до 3 лет – 147,18 руб. (143,09 руб.);
  • детей в возрасте от 3 до 6 лет – 203,38 руб. (197,42 руб.);
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет – 250,19 руб. (242,9 руб.).
  • Такие нормы будут действительны с 1 августа по 31 октября 2019 года.

Напомним, БПМ правительство утверждает каждый квартал, показатель зависит от цен последнего месяца квартала. Причем БПМ рассчитывается отдельно для трудоспособного населения, пенсионеров, студентов, детей до 3 лет, от 3 до 6 лет, а также от 6 до 18 лет (в среднем на душу населения). Обычно эта величина изменяется в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года.

Напомним также, что в предыдущий период – с 1 мая по 31 июля – бюджет прожиточного минимума был установлен в размере 224 рублей 2 копеек, что было на 3,3% выше показателя, действовавшего с 1 февраля по 30 апреля.

В связи с изменением БПМ с 1 августа увеличиваются минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Прожиточный минимум - это совокупная стоимость продуктов, услуг, товаров, необходимая для жизни человека.

 
 
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Значительное повышение прожиточного минимума ждет белорусов с 1 августа. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
 
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Бюджет прожиточного минимума с 1 августа повышается до Br230,91
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