Донорское сердце, пожар в лагере, 474 рубля на жизнь и плата за самовывоз - все за вчера

Вчера столько изменений было. Теперь, например, минимальный потребительский бюджет равен 474 рубля. Да, это те деньги, которых, по мнению чиновников, достаточно для удовлетворения основных потребностей человека в течение месяца. Кроме того, повысят бюджет прожиточного минимума — вырастут выплаты. Пока вы считаете деньги, рассказываем о других важных событиях вторника.
САМОЕ ВАЖНОЕ
В Беларуси обновили Трудовой кодекс, вчера президент подписал указ. Теперь отцы и отчимы смогут требовать у нанимателя декретный отпуск, а матери с детьми до трех лет — отправляться в служебную командировку. Отпускникам разрешили работать на полную ставку, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Про все изменения читайте в нашей заметке.
Жуткая трагедия произошла в Хабаровском крае: пожар в детском палаточном лагере. Сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. В результате погибли четверо детей (возраст от 11 до 13 лет). Местные власти сообщили, что работники лагеря пытались сами потушить пожар, не сразу вызвали спасателей. В лагере было гораздо больше детей, чем он мог вместить, а разрешения на работу у лагеря не было.
Президент провел селекторное совещание по уборке урожая, пожурил контролеров и призвал их обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. А план по уборке приличный. «Должны взять с полей 9,5 млн тонн», — сказал президент.
Вчера президент еще подписал поправки в Уголовный кодекс: снижается предел наказания за незаконный оборот наркотиков и вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Изменения в УК прокомментировали в МВД. В ведомстве отметили, что началом инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение людей.
Вам приходилось платить магазину за самовывоз товара? Люди возмущаются. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что взимать оплату за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов неправомерно. Знайте это!
Суд вынес приговор директору строительной компании «МонолитСтройИнвест» Михаилу Здункевичу. Он признан виновным в завладении 11 новыми квартирами в «Маяке Минска» и в неуплате налога после их продажи.
Ближайшая призывная кампания начнется 1 августа. Хорошая новость в том, что «закон об отсрочках» еще не подписал президент, а это значит, что осенний призыв начнется по старым правилам. То есть парней, поступивших в вуз после колледжа или в магистратуру после вуза, призывать еще не будут.
«Баланс вашего лицевого счета -4995,78». Такие и похожие сообщения получили вчера некоторые абоненты МТС. Представляем их шок. В компании говорят, что уже все исправили, некорректных списаний не было.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Президент поблагодарил следователей и заверил, «что у нас с вами будет результат». Вот только сроки не назвал.
В Великобритании определились с премьер-министром (вы же помните, что Тереза Мэй подала в отставку?) Новым лидером британской Консервативной партии, а следовательно и премьером, стал Борис Джонсон.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Удивительсная история произошла в столице. В границах улиц Грибоедова и Гастелло строили 12-этажку, но местные жители выступили против. Люди были уверены, что многоэтажка закроет им солнечный свет. Застройщик же говорил, что вся разрешительная документация на строительство у него есть, и в Мингорисполкоме сообщали, что проект получил положительное заключение «Госстройэкспертизы». Жители писали письма в разные госорганы. И вот из прокуратуры Минска пришел любопытный ответ. Прокуратура потребовала приостановить строительство многоэтажки. Оказалось, что площадь жилья там увеличилась более чем в два раза. Подробности запутанной истории.
Учиться никогда не поздно, даже если у тебя уже есть два высших образования. Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 подал документы на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета. При этом мужчина китайский учил сам, а к ЦТ по русскому, английскому и Беларуси готовился на факультете довузовской подготовки. И ЦТ, кстати, сдал прекрасно. Очень круто!
7 июня 11-летней Даше пересадили сердце. Это была первая пересадка такому маленькому ребенку в Беларуси. Сейчас девочка проходит сложный период адаптации. Мама девочки рассказала нам, как у Даши с рождения не росли волосы, и искали причину этого, а в 6 лет обнаружились проблемы с сердцем, как 4 года они жили на таблетках в ожидании пересадки и пережили долгие часы операции.
Пенсия — теперь можно ли расслабиться и наслаждаться жизнью? Или это не про нас? Поговорили с неработающими пенсионерами о том, как изменилась их жизнь в новом статусе, приходится ли на чем-то экономить и хотели ли бы они снова вернуться на работу.
Помните историю о шутке первокурсника в Щучинском лицее. Шутка была связана с несерьезной акцией, запущенной в Сети, по штурму «Зоны 51» (засекреченной базы военных США, которая в массовой культуре воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей). В лицее парню матом «объяснили», что это не шутки и он может ответить перед законом. Вчера узнали, что после этого инцидента уволили социального педагога.
История педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы, к которому по ошибке ворвался ОМОН, получила продолжение. Мужчина подал жалобу на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против задержавших его силовиков. Вот, что решил суд.
В 2017 году казах Асхат Адылбеков откликнулся на предложение о работе белорусского банка с казахстанским капиталом и переехал в Минск вместе с женой и двумя сыновьями. Два года в Беларуси круто изменили жизнь банкира. Асхат рассказал нам о своей европеизации, казахских понтах, борьбе с лишним весом, успехах в триатлоне и привязанности к клубу «Тристайл».
Вечная проблема на дороге: кто кому должен уступить? Пригласили в студию велосипедистов, автомобилистов, пешеходов и тех, кто ездит на самокате. Мы предложили им ответить на наболевшие вопросы: должен ли велосипедист спешиваться на пешеходном переходе, как не наехать на пешехода в наушниках и, конечно, кто же главный на дороге?
Кстати. Уже ведь пора арбузов в самом разгаре. А вы знаете, как правильно его не только выбрать, но и съесть? Там длинная процедура: ягоду нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом, обдать арбуз кипятком, а затем холодной водой. Почитайте советы санстанции. (Эх, сейчас бы арбузик, да на маленький островок в Карибском бассейне, но надо работать.) Приятного аппетита!
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