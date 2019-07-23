Донорское сердце, пожар в лагере, 474 рубля на жизнь и плата за самовывоз - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера столько изменений было. Теперь, например, минимальный потребительский бюджет равен 474 рубля . Да, это те деньги, которых, по мнению чиновников, достаточно для удовлетворения основных потребностей человека в течение месяца. Кроме того, повысят бюджет прожиточного минимума — вырастут выплаты . Пока вы считаете деньги, рассказываем о других важных событиях вторника.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Жуткая трагедия произошла в Хабаровском крае: пожар в детском палаточном лагере . Сгорело 20 палаток , еще 6 пострадали от огня. В результате погибли четверо детей (возраст от 11 до 13 лет). Местные власти сообщили, что работники лагеря пытались сами потушить пожар, не сразу вызвали спасателей. В лагере было гораздо больше детей, чем он мог вместить, а разрешения на работу у лагеря не было.

В Беларуси обновили Трудовой кодекс , вчера президент подписал указ. Теперь отцы и отчимы смогут требовать у нанимателя декретный отпуск, а матери с детьми до трех лет — отправляться в служебную командировку. Отпускникам разрешили работать на полную ставку, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Про все изменения читайте в нашей заметке.

Президент провел селекторное совещание по уборке урожая, пожурил контролеров и призвал их обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. А план по уборке приличный. «Должны взять с полей 9,5 млн тонн», — сказал президент.

Вчера президент еще подписал поправки в Уголовный кодекс: снижается предел наказания за незаконный оборот наркотиков и вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Изменения в УК прокомментировали в МВД. В ведомстве отметили, что началом инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение людей.

Вам приходилось платить магазину за самовывоз товара? Люди возмущаются . В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что взимать оплату за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов неправомерно . Знайте это!

Суд вынес приговор директору строительной компании «МонолитСтройИнвест» Михаилу Здункевичу. Он признан виновным в завладении 11 новыми квартирами в «Маяке Минска» и в неуплате налога после их продажи.

Ближайшая призывная кампания начнется 1 августа. Хорошая новость в том, что «закон об отсрочках» еще не подписал президент, а это значит, что осенний призыв начнется по старым правилам. То есть парней, поступивших в вуз после колледжа или в магистратуру после вуза, призывать еще не будут .

«Баланс вашего лицевого счета -4995,78». Такие и похожие сообщения получили вчера некоторые абоненты МТС. Представляем их шок. В компании говорят , что уже все исправили, некорректных списаний не было.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Президент поблагодарил следователей и заверил , «что у нас с вами будет результат». Вот только сроки не назвал.