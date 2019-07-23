﻿ Донорское сердце, пожар в лагере, 474 рубля на жизнь и плата за самовывоз - все за вчера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Донорское сердце, пожар в лагере, 474 рубля на жизнь и плата за самовывоз - все за вчера

24.07.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера столько изменений было. Теперь, например, минимальный потребительский бюджет равен 474 рубля. Да, это те деньги, которых, по мнению чиновников, достаточно для удовлетворения основных потребностей человека в течение месяца. Кроме того, повысят бюджет прожиточного минимума — вырастут выплаты. Пока вы считаете деньги, рассказываем о других важных событиях вторника.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • В Беларуси обновили Трудовой кодекс, вчера президент подписал указ. Теперь отцы и отчимы смогут требовать у нанимателя декретный отпуск, а матери с детьми до трех лет — отправляться в служебную командировку. Отпускникам разрешили работать на полную ставку, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Про все изменения читайте в нашей заметке.

  • Жуткая трагедия произошла в Хабаровском крае: пожар в детском палаточном лагере. Сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. В результате погибли четверо детей (возраст от 11 до 13 лет). Местные власти сообщили, что работники лагеря пытались сами потушить пожар, не сразу вызвали спасателей. В лагере было гораздо больше детей, чем он мог вместить, а разрешения на работу у лагеря не было.


  • Президент провел селекторное совещание по уборке урожая, пожурил контролеров и призвал их обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. А план по уборке приличный. «Должны взять с полей 9,5 млн тонн», — сказал президент.

  • Вчера президент еще подписал поправки в Уголовный кодекс: снижается предел наказания за незаконный оборот наркотиков и вводится уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Изменения в УК прокомментировали в МВД. В ведомстве отметили, что началом инициативы по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение людей.

  • Вам приходилось платить магазину за самовывоз товара? Люди возмущаются. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что взимать оплату за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов неправомерно. Знайте это!

  • Суд вынес приговор директору строительной компании «МонолитСтройИнвест» Михаилу Здункевичу. Он признан виновным в завладении 11 новыми квартирами в «Маяке Минска» и в неуплате налога после их продажи.

  • Ближайшая призывная кампания начнется 1 августа. Хорошая новость в том, что «закон об отсрочках» еще не подписал президент, а это значит, что осенний призыв начнется по старым правилам. То есть парней, поступивших в вуз после колледжа или в магистратуру после вуза, призывать еще не будут.

  • «Баланс вашего лицевого счета -4995,78». Такие и похожие сообщения получили вчера некоторые абоненты МТС. Представляем их шок. В компании говорят, что уже все исправили, некорректных списаний не было.

  • Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Президент поблагодарил следователей и заверил, «что у нас с вами будет результат». Вот только сроки не назвал.

  • В Великобритании определились с премьер-министром (вы же помните, что Тереза Мэй подала в отставку?) Новым лидером британской Консервативной партии, а следовательно и премьером, стал Борис Джонсон.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Удивительсная история произошла в столице. В границах улиц Грибоедова и Гастелло строили 12-этажку, но местные жители выступили против. Люди были уверены, что многоэтажка закроет им солнечный свет. Застройщик же говорил, что вся разрешительная документация на строительство у него есть, и в Мингорисполкоме сообщали, что проект получил положительное заключение «Госстройэкспертизы». Жители писали письма в разные госорганы. И вот из прокуратуры Минска пришел любопытный ответ. Прокуратура потребовала приостановить строительство многоэтажки. Оказалось, что площадь жилья там увеличилась более чем в два раза. Подробности запутанной истории.
  • Учиться никогда не поздно, даже если у тебя уже есть два высших образования. Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 подал документы на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета. При этом мужчина китайский учил сам, а к ЦТ по русскому, английскому и Беларуси готовился на факультете довузовской подготовки. И ЦТ, кстати, сдал прекрасно. Очень круто!
  • 7 июня 11-летней Даше пересадили сердце. Это была первая пересадка такому маленькому ребенку в Беларуси. Сейчас девочка проходит сложный период адаптации. Мама девочки рассказала нам, как у Даши с рождения не росли волосы, и искали причину этого, а в 6 лет обнаружились проблемы с сердцем, как 4 года они жили на таблетках в ожидании пересадки и пережили долгие часы операции.


  • Пенсия — теперь можно ли расслабиться и наслаждаться жизнью? Или это не про нас? Поговорили с неработающими пенсионерами о том, как изменилась их жизнь в новом статусе, приходится ли на чем-то экономить и хотели ли бы они снова вернуться на работу.
  • Помните историю о шутке первокурсника в Щучинском лицее. Шутка была связана с несерьезной акцией, запущенной в Сети, по штурму «Зоны 51» (засекреченной базы военных США, которая в массовой культуре воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей). В лицее парню матом «объяснили», что это не шутки и он может ответить перед законом. Вчера узнали, что после этого инцидента уволили социального педагога.
  • История педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы, к которому по ошибке ворвался ОМОН, получила продолжение. Мужчина подал жалобу на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против задержавших его силовиков. Вот, что решил суд.
  • В 2017 году казах Асхат Адылбеков откликнулся на предложение о работе белорусского банка с казахстанским капиталом и переехал в Минск вместе с женой и двумя сыновьями. Два года в Беларуси круто изменили жизнь банкира. Асхат рассказал нам о своей европеизации, казахских понтах, борьбе с лишним весом, успехах в триатлоне и привязанности к клубу «Тристайл».
  • Вечная проблема на дороге: кто кому должен уступить? Пригласили в студию велосипедистов, автомобилистов, пешеходов и тех, кто ездит на самокате. Мы предложили им ответить на наболевшие вопросы: должен ли велосипедист спешиваться на пешеходном переходе, как не наехать на пешехода в наушниках и, конечно, кто же главный на дороге?
  • Как быстро меняется столица, столько строений появляется. А что нового на улицах Кальварийской и Притыцкого появилось почти за 10 лет? Смотрите скорее панорамы. Хорошая новость для Минска: закрывают самую старую свалку — «Прудище».


Все новости вторника, 23 июля

Кстати. Уже ведь пора арбузов в самом разгаре. А вы знаете, как правильно его не только выбрать, но и съесть? Там длинная процедура: ягоду нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом, обдать арбуз кипятком, а затем холодной водой. Почитайте советы санстанции. (Эх, сейчас бы арбузик, да на маленький островок в Карибском бассейне, но надо работать.) Приятного аппетита!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Березино будут судить бобруйчанина за оскорбление милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • hilfiger denim куртка мужская вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика