Витебские спасатели 25 июля приглашают на свой праздник. Что в программе?

Источник материала: Tut.by

В четверг, 25 июля сотрудники МЧС отметят День пожарной службы Беларуси. В Витебске праздник начнется с принятия присяги молодыми спасателями — она пройдет возле музея Миная Шмырева в 10.00, сообщает ведомство.

В 11.00 в областном краеведческом музее (ратуша) откроется фотовыставка Nо Fеаr. Авторы проекта — работники МЧС из пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».

Затем, к 16 часам, горожан приглашают в пойму Витьбы. Здесь пройдут выставка аварийно-спасательной техники, аттракционы «Дымовая завеса», «Веселый альпинист» и различные интерактивы.