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Витебские спасатели 25 июля приглашают на свой праздник. Что в программе?
24.07.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 25 июля сотрудники МЧС отметят День пожарной службы Беларуси. В Витебске праздник начнется с принятия присяги молодыми спасателями — она пройдет возле музея Миная Шмырева в 10.00,
В 11.00 в областном краеведческом музее (ратуша) откроется фотовыставка Nо Fеаr. Авторы проекта — работники МЧС из пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».
Затем, к 16 часам, горожан приглашают в пойму Витьбы. Здесь пройдут выставка аварийно-спасательной техники, аттракционы «Дымовая завеса», «Веселый альпинист» и различные интерактивы.
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К 16 часам горожан приглашают в пойму Витьбы - здесь пройдут основные мероприятия праздника.
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