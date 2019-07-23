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Назвали даты проведения в Полоцке Дня города. Программы еще нет, но некоторые секреты раскрыли

24.07.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День города в Полоцке состоится в этом году с 30 августа по 1 сентября, сообщает портал gorod214.by.

Планируется, что во время празднования проведут Скориновские дни, фестиваль белорусской кухни и поэтический oпен-эйр.

30 августа-1 сентября в рамках Дня города пройдет фестиваль «На пути из варяг в греки» (раньше назывался «Рубон»). Он станет изюминкой празднования. В частности, участники фэста устроят на Двине настоящую регату, проведут состязания по захвату кораблей и турниры на мостике между судами.

 
 
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Планируется, что в День города проведут Скориновские дни, фестиваль белорусской кухни и поэтический oпен-эйр.
 
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