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Назвали даты проведения в Полоцке Дня города. Программы еще нет, но некоторые секреты раскрыли
24.07.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День города в Полоцке состоится в этом году с 30 августа по 1 сентября,
Планируется, что во время празднования проведут Скориновские дни, фестиваль белорусской кухни и поэтический oпен-эйр.
30 августа-1 сентября в рамках Дня города пройдет
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Планируется, что в День города проведут Скориновские дни, фестиваль белорусской кухни и поэтический oпен-эйр.
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