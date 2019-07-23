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Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу

24.07.2019 08:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Мининформ ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В соответствии с письменными уведомлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, Минского горисполкома, руководствуясь статьями 38, 511 закона "О средствах массовой информации", Министерством информации 22 июля были приняты решения об ограничении доступа к 14 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы", - говорится в сообщении ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 14 интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу, сообщили БЕЛТА в ведомстве. Читать...
 
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