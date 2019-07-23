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25 июля — День пожарной службы

24.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

25 июля — День пожарной службы

Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела по чрезвычайным ситуациям!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем пожарной службы!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий – огненной. Эта трудная и опасная работа по спасению жизней требует от человека высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях.
Желаем всем сотрудникам районного отдела по чрезвычайным ситуациям крепкого здоровья, удачи, стойкости, жизнелюбия и безопасной службы! Искренне благодарим вас за ваш каждодневный напряженный труд!
Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела по чрезвычайным ситуациям! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем пожарной службы! Ваш...
 
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