25 июля — День пожарной службы

Источник материала: Кировец





Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела по чрезвычайным ситуациям!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем пожарной службы!

Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий – огненной. Эта трудная и опасная работа по спасению жизней требует от человека высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях.

Желаем всем сотрудникам районного отдела по чрезвычайным ситуациям крепкого здоровья, удачи, стойкости, жизнелюбия и безопасной службы! Искренне благодарим вас за ваш каждодневный напряженный труд!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.