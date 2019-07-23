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На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления

24.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления

На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления. Провела учебу председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

В ходе учебы были рассмотрены два основных вопроса: о порядке приема, увольнения работников (заключение, расторжение контрактов), социальные гарантии при увольнении; о порядке, сроках, условиях поверки приборов учета электрической энергии, газа и воды в домовладениях граждан. Присутствовавшие смогли получить компетентные разъяснения из первых уст. С докладами на заявленные темы выступили исполняющий обязанности директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорь  Минов, начальник Буда-Кошелевского района газоснабжения Игорь Иванаускас, начальник Буда-Кошелевского участка Энергосбыт Виктор Богданович и начальник оргкадрового отдела райисполкома Сергей Герцев.

Продолжилось мероприятие посещением Чеботовичского дома народного творчества.

На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления
На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления

На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления
На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления
На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления
На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления
На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления
На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного самоуправления

 
 
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На территории Чеботовичского сельсовета прошла учеба председателей сельских Советов депутатов и органов территориального общественного...
 
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