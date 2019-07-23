Незаконный сбор растений, включенных в Красную книгу

Источник материала: Газета Авангард





Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщает о незаконном сборе растений, включенных в Красную книгу.

Так, имеют место случаи незаконного изъятия белой кувшинки и ее использования в церемониях бракосочетания. А ведь, согласно ст. 24 Закона «О растительном мире», самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей, либо совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды произрастания, запрещаются. Кроме того, ч. 2 ст. 15.8 КоАП за данные деяния нарушителей ожидает административная ответственность – штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. Необходимо будет возместить и вред, причиненный окружающей среде, в размере 5 базовых величин за одно самовольно изъятое растение либо же 100 базовых величин – за уничтожение обособленного участка произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу страны.

Территориальными органами Минприроды на территории Гомельской области будут проводиться контрольные, профилактические мероприятия по недопущению сбора дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси.

Кстати: количество белой кувшинки становится все меньше, а происходит это из-за загрязнения и пересыхания водоемов, в связи с чем сказочная нимфея во многих странах занесена в Красную книгу как исчезающий вид и охраняется законом. Не многие знают, что это растение может предсказывать погоду, например, если днем цветки кувшинки полузакрыты или закрыты полностью – приближается дождь.

Подготовила Елена ДОРОШКО