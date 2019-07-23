ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область

24.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область, где будут в числе прочего обсуждаться проблемные вопросы развития сельского хозяйства региона. Об этом глава государства заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства области на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата. «Начинайте планировать, что и где вы будете сеять, — потребовал Президент. — Надо вовремя все делать».

«В ближайшее время буду у вас. Готовьтесь, мы обсудим эти проблемы», — сказал глава государства. Он потребовал, чтобы во время поездки ему докладывали не о ходе уборочной, а о том, что будет завтра».

Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область
Помощник Президента Беларуси — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей

Во время селектора Александр Лукашенко поинтересовался урожайностью рапса в Гомельской области. Она, как проинформировали главу государства, составила 10,7 ц/га. «Это убытки. Не растет рапс — не возделывайте его», — отметил Президент.

«Сегодня в Гомельской области нет возделываемых убыточных культур — есть жесткое нарушение технологической дисциплины и подбора соответствующих почв», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Урожайность зерновых в Гомельской области не превышает 25 ц/га. «Это ненормальная ситуация, поэтому сегодня уже надо думать, как действовать завтра. Для вас единственное спасение в пополнении зернового баланса — это кукуруза», — считает Президент. Он добавил, что от качества ее уборки на зерно зависит обеспеченность белковыми кормами скота и птицы.

На республиканском селекторном совещании глава государства поставил ряд задач перед профильными ведомствами и руководством регионов. В частности, потребовал обратить серьезное внимание на качество уборки, содержание техники, напомнил о необходимости восполнения кормового резерва.-0-

Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-v-blizhajshee-vremja-planiruet-posetit-gomelskuju-oblast-355851-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область, где будут в числе прочего обсуждаться проблемные...
 
Новости дня
Новости общества
 
25 июля — День пожарной службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика