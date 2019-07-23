Источник материала: Газета Авангард

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Гомельскую область, где будут в числе прочего обсуждаться проблемные вопросы развития сельского хозяйства региона. Об этом глава государства заявил сегодня на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства области на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата. «Начинайте планировать, что и где вы будете сеять, — потребовал Президент. — Надо вовремя все делать».

«В ближайшее время буду у вас. Готовьтесь, мы обсудим эти проблемы», — сказал глава государства. Он потребовал, чтобы во время поездки ему докладывали не о ходе уборочной, а о том, что будет завтра».





Во время селектора Александр Лукашенко поинтересовался урожайностью рапса в Гомельской области. Она, как проинформировали главу государства, составила 10,7 ц/га. «Это убытки. Не растет рапс — не возделывайте его», — отметил Президент.

«Сегодня в Гомельской области нет возделываемых убыточных культур — есть жесткое нарушение технологической дисциплины и подбора соответствующих почв», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Урожайность зерновых в Гомельской области не превышает 25 ц/га. «Это ненормальная ситуация, поэтому сегодня уже надо думать, как действовать завтра. Для вас единственное спасение в пополнении зернового баланса — это кукуруза», — считает Президент. Он добавил, что от качества ее уборки на зерно зависит обеспеченность белковыми кормами скота и птицы.

На республиканском селекторном совещании глава государства поставил ряд задач перед профильными ведомствами и руководством регионов. В частности, потребовал обратить серьезное внимание на качество уборки, содержание техники, напомнил о необходимости восполнения кормового резерва.-0-