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Пресс-конференция о значении II Европейских игр для развития туризма в Беларуси пройдет в БЕЛТА 25 июля

24.07.2019 10:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Пресс-конференция о значении II Европейских игр для развития туризма в Беларуси пройдет в БЕЛТА 25 июля
В фан-зоне во время Европейских игр в Минске. Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 июля в 14.30.

В пресс-конференции примут участие заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной; заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, председатель совета Республиканского союза туристических организаций Иван Чура, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, представитель Государственного пограничного комитета Беларуси.

Участники расскажут о влиянии мультиспортивных соревнований на развитие туризма в Беларуси, подведут основные итоги Игр по приему туристов, посещаемости спортивных соревнований и церемоний открытия и закрытия, работе транспорта, безопасности, продаже сувенирной продукции.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 июля в 14.30. В...
 
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