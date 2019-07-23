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CNN включил Минск в топ красивых европейских городов без толп туристов

24.07.2019 10:06 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

CNN включил Минск в топ красивых европейских городов без толп туристов
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский телеканал CNN включил белорусскую столицу в 20-ку самых красивых городов Европы, которые привлекают в том числе отсутствием толп туристов. Топ-20 размещен на сайте CNN.

В подборке CNN оказались города, в которых путешественникам, по мнению телеканала, не придется "сражаться" с очередями туристов - любителей селфи, как это часто бывает в Париже, Амстердаме и Венеции.

Составитель рейтинга приглашает путешественников побродить по просторной площади Независимости Минска, затем заглянуть в музей Великой Отечественной войны, чтобы узнать, как Беларусь преодолевала нацистскую оккупацию. Помимо этого, телеканал CNN отмечает развитую барную культуру белорусской столицы и предлагает туристам после насыщенного дня, проведенного в прогулках по достопримечательностям, продегустировать напитки в здешних заведениях.

Также в рейтинг европейских городов, пока не перенасыщенных туристами, включили бельгийский Антверпен, шведский Мальме, швейцарский Берн, Гаага (Нидерланды), Вроцлав (Польша), Тбилиси (Грузия), Анкара (Турция) и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский телеканал CNN включил белорусскую столицу в 20-ку самых красивых городов Европы, которые привлекают в том числе отсутствием...
 
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