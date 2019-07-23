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Цветок из палисадника в Могилевской области стал вредителем наравне с колорадским жуком

24.07.2019 10:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О новом растении-агрессоре говорят в Могилевской области. Золотарник канадский, который раньше высаживали в палисадниках, разросся так, что площадь его учтенных плантаций теперь превышает площади с борщевиком в несколько раз, сообщает ТРК «Могилев». Золотарник аллергенен для человека и к тому же вытесняет другие виды растений.


Фото: пресс-служба проекта ПРООН/ГЭФ «Биоразнообразие»,

В Могилевской области площадь золотарника занимает около 400 гектаров, рассказал главный специалист отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Шинкевич. Из них триста — только в Краснопольском районе.

Так произошло потому, что в зонах отчуждения с растением-агрессором бороться сложнее, говорят специалисты. Для локализации очага окашиваются близлежащие дороги. Экологи ставят это вредоносное растение в один ряд с борщевиком и колорадским жуком.

Золотарник стал популярным в приусадебном озеленении еще в середине прошлого века. Постепенно он распространился на опустевших усадебных участках, в дачных массивах, лесах и территориях общего пользования. До сих пор жители Могилевской области высаживают золотарник в клумбы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Речь идет о золотарнике канадском. Он аллергенный для человека, вытесняет другие виды растений.
 
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