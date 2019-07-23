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Жители региона чаще всего обращались в Пинский госконтроль с жалобами о деятельности предприятий и организаций

24.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В целях обеспечения прав и законных интересов граждан органы Комитета государственного контроля осуществляют контроль за рассмотрением обращений граждан по социально значимым вопросам, направленным Комитетом для рассмотрения в исполнительные и распорядительные органы, иные государственные органы.

Жители региона чаще всего обращались в Пинский госконтроль с жалобами о деятельности предприятий и организаций
Как сообщила корреспонденту pinsknews.by ревизор Пинского МКГК Елена ЮРАШКЕВИЧ, в Пинский межрайонный Комитет государственного контроля Брестской области в 1 полугодии 2019 года поступило на 27% меньше обращений граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также уменьшилось количество обращений от юридических лиц.

Наибольшее количество обращений поступило из г. Пинска – 75%, из Пинского района – 9,6%, Столинского района – 9,6%, Лунинецкого – 3,8%, Ивановского – 2% от общего количества.

Наиболее значимыми для жителей региона были вопросы деятельности предприятий и организаций и коммунально-бытовые вопросы. Также жители обращались по вопросам гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, труда и заработной платы, по жилищным вопросам и ряду других.

В ходе рассмотрения обращения в отношении учебно-спортивного учреждения «СДЮШОР № 1 г. Пинска» Пинским межрайонным Комитетом государственного контроля был назначен мониторинг данного учреждения. В результате выявлены факты нарушений бюджетного законодательства при начислении и выплате заработной платы, а также несоблюдения правил безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, в том числе порядка учета спортивных травм и расследования несчастных случаев. Нарушения по результатам проведения мониторинга были устранены.

Не утратили своей актуальности коммунально-бытовые вопросы и вопросы труда и заработной платы.

По результатам рассмотрения обращения жителя города Пинска по вопросу необоснованного начисления платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ему был произведен перерасчет стоимости в сторону уменьшения.

При рассмотрении обращения жителя Пинского района по вопросу оплаты труда было выявлено нарушение со стороны нанимателя в части необоснованного удержания сумм за специальную одежду. Незаконно удержанные суммы возвращены заявителю.

По-прежнему возникают случаи банального нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, о книге замечаний и предложений.

За установленные нарушения по результатам рассмотрения обращений виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

В большинстве случаев заявители обращались в межрайкомитет минуя установленную законодательством обязанность обращения в организации по компетенции. Напоминаем, что заявителям перед обращением в ту или иную организацию, а работникам организаций, рассматривающих обращение, необходимо знать требования Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 года № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», Указа Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 года № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» и ряда других нормативных правовых актов, чтобы правильно пользоваться своими правами и надлежаще исполнять обязанности.

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