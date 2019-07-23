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В Челябинской области России расследуют дело об исчезновении белоруски после ярмарки

24.07.2019 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском городе Кыштым расследуют уголовное дело об исчезновении белоруски. По версии следствия, она была убита, и подозреваемый — водитель женщины. Об этом пишет издание kr74.ru.

Сообщается, что осенью 2018-го женщина приехала в этот город в Челябинской области, чтобы привезти для продажи на ярмарке верхнюю одежду в местном дворце культуры «Победа». После завершения торговли женщину никто не видел.

Главным подозреваемым считается водитель пропавшей, тоже белорус. Это озвучил руководитель кыштымского следственного отдела Виталий Ерцкин.

Тело женщины до сих пор не нашли. Подозреваемый задержан в Беларуси и взят под стражу, где в отношении него расследуется уголовное дело об убийстве. Как сообщает издание, белорусские следователи приехали в Кыштым, чтобы обменяться информацией.

«Данное уголовное дело расследуется Управлением Следственного комитета по городу Минску», — подтвердила официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.

По ее словам, другие подробности по этому делу будут озвучены позже в интересах следствия.

 
Теги: Минск
 
 
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