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О безопасности зерна

24.07.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обязательные для применения и исполнения на единой территории Евразийского экономического союза требования к зерну и требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна установлены в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 015/2011«О безопасности зерна». Единые требования установлены в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна.

Указанный ТНПА действует с 2013 года и распространяется на зерно, используемое для пищевых и кормовых целей. ТР ТС 015/2011 не распространяется на зерно, предназначенное для семенных целей и на продукты переработки зерна.

В техническом регламенте установлены предельно допустимые уровни содержания токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, зараженности вредителями и вредных примесей в зерне, требования к маркировке зерна.

Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение на территории Евразийского экономического союза при условии, что оно прошло необходимые процедуры подтверждения соответствия.

В соответствии с требованиями ТР ТС 015/2011, зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.

Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение должна сопровождаться товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о декларации о соответствии.

При выпуске в обращение зерна, предназначенного для направления на хранение и (или) обработку на территории страны-производителя, оно сопровождается товаросопроводительными документами без информации о декларации.

Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее процедуру подтверждения соответствия, должно быть маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза. Единый знак обращения наносится на упаковку или на прилагаемые документы в случае перевозки зерна насыпью. Знак наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока годности зерна.

По вопросам, связанным с требованиями ТР ТС 015/2011, можно обращаться в отдел стандартизации и сертификации РУП «Слуцкий ЦСМС» по адресу: Минская область, 223610, г. Слуцк, ул. Молодежная, 6; телефоны: 8-017-95-4-57-71; 8 (029) 101-46-68; факс 8-01795-5-86-59; e-mail: slcsms@mail.belpak.by,  slutsksert@.slslutskcsms.by.

Елена ПОЛУЯНОВА,

начальник отдела стандартизации

и сертификации РУП «Слуцкий ЦСМС».

 


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