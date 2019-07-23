Инвестиции в Минске - 2 млн долларов. Мотовелозавод запустит байкшеринг с «Аистами»

Источник материала: Tut.by

Предприятие «Мотовелозавод» вместе с партнерами собирается запустить в Беларуси крупный байкшеринг Velosmart. В планах у компании открыть пункты проката в Минске, Бресте и Гродно, а также запустить проект в России. Мы узнали, когда дело стартует, сколько в него вложат в столице, а также какие цены будут на аренду велосипедов.





ООО «Мотовелозавод» вместе с компаниями Softline и SIMATEK запускают в стране белорусский байкшеринг Velosmart. На предприятии рассказали подробности.

— Это не только наш проект. Мы инициаторы — производители велосипедов, но вместе с нами работают партнеры. Это будет на 100% национальный шеринг: белорусский софт, белорусские велосипеды и белорусские станции. Совместно с партнерами в проект в Минске мы планируем вложить как минимум два миллиона долларов.

Компаниям в создании байкшеринга очень помогает Минское велосипедное общество.

Как будет работать?





Прокат будет работать по уже известному принципу: зарегистрировался через приложение, отсканировал код, поехал. Но оставлять велосипеды где угодно не получится — чтобы завершить поездку, придется найти станцию.

По словам собеседника, при создании Velosmart в компании сознательно хотят уйти от пути бесстанционного сервиса.

— В Европе с этим явлением уже борются, потому что город со станций хотя бы получает налоги. Кроме того, велосипеды, которые оставляют в центре многих европейских городов где попало, вызывают неудобства у жителей, автомобилистов.

Сколько будет велосипедов и какая цена за час?





В Минске планируют установить 120−150 станций. На каждой — 10−12 велосипедов. Всего задействуют примерно 1500 велосипедов, — как обычных, так и электро. В регионах станций будет меньше — до сотни на город.

Проект параллельно готовят к запуску в Бресте и Гродно. Скорее всего, проект раньше стартует как раз в областных центрах. Проще идет запуск и в России — там городские власти идут навстречу белорусскому байкшерингу, быстрее выделяют землю.

— В мире, в том числе в соседних странах, байкшеринг приравнивают к городскому общественному транспорту, стремятся, чтобы люди пользовались велосипедами не только для езды. Поэтому мы предполагаем, что час поездки примерно будет равен стоимости разового талончика — 60−65 копеек. Первые полчаса — бесплатно.

Когда старт?





Velosmart уже опробовали во время Европейских игр. В городе стояло три станции, бесплатно велосипедами могли пользоваться участники игр. Но почему компания не может работать дальше?

— Приложение готово, оно показало свою работоспособность. Вопрос только в том, что мы не можем получить участки под размещение станций.

Пока городские власти не могут решить, как их выдать — такого опыта в стране нет, механизм не отработан. Возможно, вопрос решится до конца года. Скорее всего, проект запустят в Минске только к следующему сезону.

— Запустить или ускорить запуск может и заинтересованность правительства, мы ждем от него поддержки в плане упрощения процедур.

Однако бесстанционный вариант проката на «Мотовелозаводе» тоже начали прорабатывать.

Какие велосипеды и как их будут защищать?





Велосипеды будут похожи на модель Aist Tracker 2.0, которая использовалась во время Европейских игр.

— Форма такая же, но будет немного другое исполнение. Например, нестандартный диаметр седла.

Уточняем, не вызывает ли опасений у Velosmart реакция на шеринг Kolobike — в компании зафиксировали частые случаи вандализма.

— Наш велосипед не поставишь где угодно, если человек его взял — он должен вернуть его на станцию. Пока не вернешь — идет оплата за пользование. Кроме того, наш механизм защиты — нестандартные элементы. Их не поставишь на велосипед, который продается в магазине, то есть нет смысла разбирать прокатный. Также у нас будет антивандальная резина — ее нельзя проколоть.

Станции будут стоять по всему городу, географических ограничений по поездкам не будет.