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Насколько снизилась безработица в Беларуси
24.07.2019 11:26 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Показатель безработицы в Беларуси составил 4,4% от численности рабочей силы.
Об этом
Там отмечается, что уровень занятости населения республики во втором квартале 2019 года составил 67,4%, в первом квартале этот показатель составлял 68%.
Напомним, в конце мая Минтруда Беларуси
В январе-апреле 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 56,6 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 35,8 тыс. человек.
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Показатель безработицы в Беларуси составил 4,4% от численности рабочей силы.
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