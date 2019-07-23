Насколько снизилась безработица в Беларуси

Показатель безработицы в Беларуси составил 4,4% от численности рабочей силы.

Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета Беларуси.

Там отмечается, что уровень занятости населения республики во втором квартале 2019 года составил 67,4%, в первом квартале этот показатель составлял 68%.

Напомним, в конце мая Минтруда Беларуси отчиталось о снижении уровня зарегистрированной безработицы на 1 мая 2019 года на 0,3%, по сравнению с 1 мая 2018 года он снизился на 0,2% пункта.

В январе-апреле 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 56,6 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 35,8 тыс. человек.