В Бресте готовятся открыть самую большую школу в стране

Источник материала: Tut.by

Уникальная школа готовится к открытию в Бресте. Под одной крышей здесь будут себя комфортно чувствовать и старшеклассники, и малыши. Рассчитана школа на полторы тысячи детей. Здесь будет сенсорная комната психологической разгрузки, обустроены тренажерный и гимнастический залы, площадки для занятия волейболом и футболом, хоккейная коробка и даже теннисный корт. Новая школа будет самой большой не только в Бресте, но и в стране. Подробрости в сюжете телеканала ОНТ.

Видео: Телеканал ОНТ