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В Бресте готовятся открыть самую большую школу в стране

24.07.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уникальная школа готовится к открытию в Бресте. Под одной крышей здесь будут себя комфортно чувствовать и старшеклассники, и малыши. Рассчитана школа на полторы тысячи детей. Здесь будет сенсорная комната психологической разгрузки, обустроены тренажерный и гимнастический залы, площадки для занятия волейболом и футболом, хоккейная коробка и даже теннисный корт. Новая школа будет самой большой не только в Бресте, но и в стране. Подробрости в сюжете телеканала ОНТ.

Видео: Телеканал ОНТ

 
Теги: Брест
 
 
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Просторные классы, широкие двери, лифты и пандусы - все продумано до мелочей, чтобы любой ученик мог свободно посещать школу.
 
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