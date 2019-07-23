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По результатам проверки

24.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

По результатам проверки

Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в июле 2019 года проведены выборочные проверки различных объектов Столинского района, а именно: филиал ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой», КСУП «Ворони».
1. При проведении проверки филиал ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой» (директор Юрчук Эдуард Васильевич), был выявлен ряд нарушений:
— не разработан журнал учёта прохождения подготовки по программе ПТМ в соответствии с требованиями МЧС РБ;
— отсутствуют талоны о прохождении подготовки по программе ПТМ
— не обозначены места для курения, расположены на территории филиала ПМК-62 «Пинскводстрой»;
— отсутствует обозначение категории по взрывопожарной опасности здания склада деревянных материалов;
— первый этан административного здания филиала ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой» не укомплектован необходимым количеством первичных средств пожаротушения;
— в административном здании филиала ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой» замки на входных дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания из внутри без ключа;
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, рассматривается вопрос о привлечении допустивших нарушения ответственных должностных лиц к административной ответственности.
2. При проведении проверки КСУП «Ворони» (директор Симончик Виктор Викторович) был выявлен ряд нарушений:
— на территории КЗС д. Ворони печь отопления имеет трещины;
— на территории зерноскладов в д. Ворони отсутствует необходимое количество огнетушителей;
— на территории МТФ в д.Ворони отсутствует необходимое расчетное количество огнетушителей;
По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, рассматривается вопрос о привлечении допустивших нарушения ответственных должностных лиц к административной ответственности.

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в июле 2019 года проведены...
 
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