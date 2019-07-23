По результатам проверки

Источник материала: Навiны Палесся





Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в июле 2019 года проведены выборочные проверки различных объектов Столинского района, а именно: филиал ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой», КСУП «Ворони».

1. При проведении проверки филиал ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой» (директор Юрчук Эдуард Васильевич), был выявлен ряд нарушений:

— не разработан журнал учёта прохождения подготовки по программе ПТМ в соответствии с требованиями МЧС РБ;

— отсутствуют талоны о прохождении подготовки по программе ПТМ

— не обозначены места для курения, расположены на территории филиала ПМК-62 «Пинскводстрой»;

— отсутствует обозначение категории по взрывопожарной опасности здания склада деревянных материалов;

— первый этан административного здания филиала ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой» не укомплектован необходимым количеством первичных средств пожаротушения;

— в административном здании филиала ПМК-62 ОАО «Пинскводстрой» замки на входных дверях, расположенных на путях эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания из внутри без ключа;

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, рассматривается вопрос о привлечении допустивших нарушения ответственных должностных лиц к административной ответственности.

2. При проведении проверки КСУП «Ворони» (директор Симончик Виктор Викторович) был выявлен ряд нарушений:

— на территории КЗС д. Ворони печь отопления имеет трещины;

— на территории зерноскладов в д. Ворони отсутствует необходимое количество огнетушителей;

— на территории МТФ в д.Ворони отсутствует необходимое расчетное количество огнетушителей;

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, рассматривается вопрос о привлечении допустивших нарушения ответственных должностных лиц к административной ответственности.