В визовом центре Литвы в Минске обрушился подвесной потолок

Источник материала: Tut.by

В визовом центре Литвы, который находится в здании по улице Бобруйской, обрушился потолок. Фотографию прислал читатель.



Фото предоставлено читателями TUT.BY

В МЧС Беларуси TUT.BY подтвердили, что поврежден подвесной потолок. Это случилось на шестом этаже здания по улице Бобруйской, 6. По информации спасателей, пострадавших нет.

Судя по фото, конструкции рухнули над сидениями, где люди дожидаются своей очереди на подачу документов.

Визовый центр Литвы переехал в здание на улице Бобруйской несколько месяцев назад.