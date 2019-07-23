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«Не бросим нашего Макса!» Как читатели TUT.BY помогают подростку, пережившему клиническую смерть

24.07.2019 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17-летний Максим Кравченко смог объединить разных людей: молодых мам и пенсионеров, бизнесменов и учителей, сотрудников банка и врачей. После выхода публикации о непростой жизненной ситуации парня, в редакцию пришли сотни писем не только из Беларуси, но и России, Канады. Максу за считанные дни читатели TUT.BY принесли десятки пакетов с вещами и продуктами и, если бы мы их не остановили, у нашего парня было бы уже 10 планшетов. TUT.BY еще раз навестил Максима в больнице, пока речь у парня еще не восстановилась, но уже смог нам весело подмигнуть и показать «класс».


Сейчас Максим понимает, что ему говорят, но ответить ничего не может, звуки в слова пока не превращаются. Фото: Глеб Малофеев

«Дорогая редакция, я готов привезти Максиму планшет прямо сейчас. Куда ехать? Чем я еще могу помочь?», — такие письма на почту приходят вторую неделю.

За Макса искренне переживают люди, которые видели его только на фотографиях, и признаются: история парня настолько печальная, что невозможно пройти мимо. Кто-то в нем увидел своего близкого, который точно также заново учился ходить и говорить, кто-то — любимого внука, сына, брата, друга.

Год назад Максим Кравченко пережил клиническую смерть прямо на футбольном поле. Это на прежних фотографиях он веселый пацан со двора, который занимался боксом и проводил время с друзьями, теперь Макс почти не говорит, учится держать в руках фломастеры и неумело выводит буквы.

У Максима «врожденный порок аортального клапана», с детства наблюдался у врачей и они не один раз предлагали сделать операцию, но бабушка, которая воспитывала мальчика одна, боялась хирургического вмешательства. Недавно подростку стало плохо, он был экстренно госпитализирован из родного Полоцка в Минск в РНПЦ детской хирургии, где его прооперировали, имплантировали механический клапан. Но так случилось, что пока Максим лежал в больнице, стал сиротой: умерла единственная бабушка.

«Людям нужны такие истории. Они в добре нуждаются также как дети»

Макс ни о чем нас не просил, но глаза загорелись, когда на бумаге увидел слово «планшет». Этого было достаточно.

«Я никогда не делал ничего подобного. Можно подарю свой планшет?», — писал один читатель TUT.BY, второй собирался поехать и тут же его купить, третий — купить вместе с друзьями. Люди запустили удивительную цепочку добра, текст пересылали коллегам, друзьям, публиковали в социальных сетях с призывом объединиться и помочь Максиму. Сработало!


За считанные дни читатели TUT.BY принесли Максу десятки пакетов с вещами и продуктами. Фото: Глеб Малофеев

В числе первых откликнулись сотрудники столичного «Белинвестбанка», сразу же предложили помощь, а когда Макса перевели в Витебский областной детский клинический центр, моментально к делу подключились их коллеги из Витебска. И как признается их куратор, «людей уже было не остановить».

— Коллеги собрали больше 500 рублей, было принято решение купить планшет, подключить к нему интернет и оплачивать ежемесячно, — рассказывает Ирина Войтеховская. — Людям нужны такие истории, им хочется кому-то помогать, наверное, они в добре нуждаются также как дети. У нас вместе работают супруги, узнав рост и размер Максима, позвонили своему сыну в Минск, он такого же телосложения, как Макс. Парень срочно стирал свои вещи, сушил, а на утро передавал сумку маршруткой. Все ждут новостей про Макса, спрашивают про него, переживают. В пятницу, когда клиенты еще не пришли в банк, по внутреннему радио всех поблагодарили за отзывчивость и сообщили: «Сегодня Максиму дарим планшет!».

После каждого посещения Максима в больнице сотрудники банка засыпают вопросами, тех, кто был у него: «Кроссовки подошли? Они ему понравились? А планшет?». А потом уже друг другу передают как важную новость: «Максиму понравился планшет!».

За эти дни в редакцию принесли десятки пакетов с детским питанием, вещами, играми, раскрасками и фломастерами, памперсами. Чтобы быть друг с другом на связи, читатели создали группу в Вайбере, где уже 60 участников.

— Не бросим нашего Макса! — говорит молодая мама Вероника и уточняет: подростку и дальше будет оказываться помощь, чтобы не получилось так, что один раз собрали все необходимое и забыли.

«Живу в Канаде. Как прислать посылку?»

После публикации материала отозвалась врач из Москвы, которая готова заниматься с Максимом по скайпу. Кто-то готов приходить и ухаживать за ним, кто-то привозить из Минска в Полоцк все необходимое.

«Я хотел бы помочь Максиму. К сожалению, заниматься и уделить ему время у меня не получится никак, так как живу в Канаде. Хотел бы прислать посылку. Как это сделать? Пожелайте Максиму ему скорейшего выздоровления», — написал Артем и уже успел подключить к благотворительности своих друзей, они собрали посылку для Максима.

Желание помочь незнакомому парню оказалось таким сильным, что один наш читатель Сергей взял отгул на работе и вместе с нами поехал навестить Макса в Витебский областной детский клинический центр. Для него это было важно. Второй читатель Дмитрий рано утром в сильный дождь ехал из Борисова в Минск, чтобы успеть передать пакеты для нашего парня.

— Только дождитесь меня! — писал Дмитрий.

Оказалось, он до позднего вечера покупал вещи Максиму. Теперь у Макса есть дубленка, две куртки, байки, теплые ботинки, вместительный рюкзак.

— Я прочитал статью и разместил ссылку в социальных сетях. Стали писать знакомые, родственники, друзья и даже незнакомые люди. Мы вместе собрали деньги, и вот что из этого получилось, — улыбается Дмитрий.


Заместитель главного врача по педиатрии Ирина Юнес говорит, что Максиму очень нужна домашняя обстановка и любовь. Фото: Глеб Малофеев

Четыре часа в дороге и все вещи доставлены Максиму прямо в Витебск. Прежде чем зайти в отделение, медицинский персонал Витебского областного детского клинического центра успокаивает: не нужно переживать за Макса, все его тут любят, заботятся. Он уже смотрит фильмы на планшете и этот подарок очень ему нравится. Как рассказывает Алексей Мисюкевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, Максим теперь ест не только протертую пищу, а пробует котлеты, хлеб, творог. После выписки из больницы парню предстоит реабилитация и уже другие специалисты будут восстанавливать его речь.

Когда мы заходим в палату, Максим сперва внимательно рассматривает, потом на лице появляется улыбка, он показывает «класс» и весело подмигивает.

— Через несколько дней мы переведем Максима в Полоцкую больницу. Очень важно, чтобы его навещали, например, те же опекуны (с 1 июля у Максима есть приемная семья — Прим. TUT.BY). Максимом нужно заниматься постоянно, ему предстоит длительная реабилитация, — рассказывает TUT.BY Ирина Юнес, заместитель главного врача по педиатрии Витебского областного детского клинического центра.

Врач отмечает: помимо медицинской помощи, Максу очень нужна любовь и домашняя обстановка, ничто так быстро не восстанавливает, как искренняя любовь окружающих. Сейчас Максим понимает, что ему говорят, но ответить ничего не может, звуки в слова пока не превращаются. Но все верят — это временно.

TUT.BY выражает благодарность нашим читателям и медицинскому персоналу, который помогает подростку вернуться к жизни.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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17-летний Максим Кравченко смог объединить разных людей: молодых мам и пенсионеров, бизнесменов и учителей, сотрудников банка и врачей. После выхода публикации о...
 
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