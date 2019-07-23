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ТОП 5 вопросов и ответов о спутниковом телевидении

24.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ТОП 5 вопросов и ответов о спутниковом телевидении

Приняв решение установить спутниковое телевидение, пользователи не знают, на что обращать внимание. В первую очередь важно ознакомиться детально с инструкцией и найти ответы на самые распространенные вопросы. Итак, рассмотрим ТОП 5 частых вопросов, с которыми сталкиваются пользователи во время установки и настройки спутникового ТВ.

Почему в плохую погоду качество сигнала ухудшается?

Неблагоприятная погода ухудшает прием сигнала спутником. Не каждый конвертор может справиться с ослаблением сигнала, это приводит к полной потере изображения. Чтобы справиться с проблемой, нужно настроить точнее антенну и увеличить ее диаметр, а также установить наиболее подходящий вариант конвертора.

На что обращать внимание при выборе места для спутниковой антенны?

Тарелку следует устанавливать возле окна или на крыше. Важно чтобы не было препятствий приему сигнала (деревьев, домов, башен), то есть обзор на спутник должен быть свободным. Также антенну нужно устанавливать в легкодоступном месте, чтобы в будущем можно было быстро до нее добраться.

Какой спутниковый комплект лучше?

На сегодняшний день существует два типа спутниковых антенн – офсетные и параболические. Выбор следует делать после определения, какие каналы вы желаете смотреть. Параболические антенны фокусируют сигнал, передаваемый спутников в центр тарелки. Недостаток такого варианта заключается в отсутствии возможности установить дополнительный конвертер. Офсетные антенны более современный вариант, они дают возможность установить 2 или 3 конвертора для приема сигнала из нескольких спутников одновременно.

Как выбрать спутниковый ресивер?

Данный прибор принимает сигнал от спутника и преобразовывает его в изображение и аудио. Существует несколько видов ресиверов, предназначенные для кодированных и открытых каналов. Посмотреть конкретные модели можете на сайте unonasat.ru. Перед покупкой необходимо определиться с тем, какие вы собираетесь смотреть каналы, и только потом рассматривать предлагаемые варианты ресивера.

В чем преимущества спутникового телевидения?

В первую очередь это возможность смотреть телевидение на разных языках. Во вторых разнообразие программ, жанровых передач, возможность смотреть новые фильмы, слушать музыку, ну и, конечно же, высокое качество звука и изображения.

Перед началом установки спутникового ТВ, проконсультируйтесь с профессионалами, и вы убедитесь, что эта задача быстрая, простая и увлекательная.

 
 
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Приняв решение установить спутниковое телевидение, пользователи не знают, на что обращать внимание. В первую очередь важно ознакомиться детально с инструкцией и...
 
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