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Как метеорологи предсказывают погоду

24.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как метеорологи предсказывают погоду

Погода – это определенное состояние атмосферы, включающее в себя такие явления как дождь и снег, ветер и тишина, мороз и жара, облачность и ясность, влажность и сухость. Погода может меняться каждый день, а то, что происходит на протяжении года, определяют как климат. Каждому региону присущи свои климатические условия, но бывают ситуации, когда некоторые факторы влияют на состояние и резкое изменение погоды, поэтому важно знать прогноз на ближайшее время.

Вопрос о том, как метеорологи предсказывают погоду, очень актуален. Многим людям интересно, какие инструменты и методы, используются специалистами для определения атмосферных явлений. По всему миру разбросаны наземные и морские станции, которые помогают наблюдать за погодой. Они фиксируют показания четыре раза в день. Метеорологи измеряют температуру воздуха, уровень влажности, количество выпавших осадков, атмосферное давление и скорость ветра с помощью специальных приборов, посмотреть которые можно здесь termometr.by. Это могут быть барометры, термометры, искусственные спутники, шары-зонды и др. Все эти приборы работают на протяжении суток, производя замеры и аэрофотосъемку.

Полученная информация передается в метеослужбы разных стран. После этого к работе приступают метеорологи, они анализируют полученные данные и наносят их на карты. Карты, обработанные специалистами, позволяют изучить разную информацию, такую как участки с одинаковым давлением и равной температурой, направление и скорость ветра, районы с повышенным и пониженным давлением. Далее информация передается в средства массовой информации: радио, на телевидение в газеты. Те в свою очередь доносят прогноз погоды до людей.

Во время предсказания погоды важно соблюдать все нормы установленные метеорологами, оперативность, быть внимательным. От этого зависит своевременное предупреждение населения о надвигающихся ураганах, смерчей, заморозков, ветров, наводнений и сильной жары.

Важные детали и сообщения о погоде в разных районах планеты, позволяют метеорологам рассказать о том, как погода ожидается в ближайшее время.

 
 
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Погода – это определенное состояние атмосферы, включающее в себя такие явления как дождь и снег, ветер и тишина, мороз и жара, облачность и ясность, влажность и...
 
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