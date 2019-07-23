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Год назад в Беларуси был введен безвиз

24.07.2019 12:10 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

24 июля исполняется ровно год с момента, когда белорусские власти пошли на беспрецедентный для нашей страны шаг, и увеличили до месяца срок безвизового пребывания для туристов. 

Год назад Александр Лукашенко своим указом продлил срок безвизового пребывания граждан ряда мировых государств в Беларуси до 30 дней. Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси был увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск

«Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний», - сообщали тогда власти.

Без визы посетить Беларусь могут граждане из 80-ти стран мира.  За год тако возможностью воспользовалось почти 137 тысяч туристов. В основном, это граждане Германии, Италии, США и Польши. С начала этого года только Гродненском районе Беларуси побывали свыше 65 тыс. безвизовых туристов из 36 стран мира.  

Ранее департамент по туризму Министерства спорта и туризма сообщал, что с начала действия в Беларуси (с феврала) 2017 года безвизового режима для граждан 80 государств в страну через Национальный аэропорт Минск въехало 243 955 туристов из 71 страны.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января 2017 года, он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и проч. - всего 80 стран.
 
Теги: Минск
 
 
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24 июля исполняется ровно год с момента, когда белорусские власти пошли на беспрецедентный для нашей страны шаг, и увеличили до месяца срок безвизового пребывания...
 
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