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Год назад в Беларуси был введен безвиз
24.07.2019 12:10 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
24 июля исполняется ровно год с момента, когда белорусские власти пошли на беспрецедентный для нашей страны шаг, и увеличили до месяца срок безвизового пребывания для туристов.
Год назад Александр Лукашенко своим указом
«Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний», - сообщали тогда власти.
Без визы посетить Беларусь могут граждане из 80-ти стран мира. За год тако возможностью воспользовалось почти 137 тысяч туристов. В основном, это граждане Германии, Италии, США и Польши. С начала этого года только Гродненском районе Беларуси побывали свыше 65 тыс. безвизовых туристов из 36 стран мира.
Ранее департамент по туризму Министерства спорта и туризма
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24 июля исполняется ровно год с момента, когда белорусские власти пошли на беспрецедентный для нашей страны шаг, и увеличили до месяца срок безвизового пребывания...
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