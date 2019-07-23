За два дня пограничники развернули восемь отпускников из-за проблем с паспортами

Источник материала: Tut.by

С начала сезона отпусков около полусотни граждан Беларуси не смогли выехать за рубеж из-за недействительных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

В основном люди пытались пересечь границу по просроченным паспортам, с порванными и разрисованными страницами, размытыми фотографиями и печатями.

Только за два прошедших дня восемь соотечественников предъявили пограничникам недействительные паспорта.

Так, например, в пункте пропуска «Новая Гута» жительница Солигорска не смогла выехать из страны. На момент проверки ее паспорт был недействительным уже 12 лет.

В пунктах пропуска «Новая Рудня», «Словечно» и «Александровка» у двух женщин и мужчины были изъяты два просроченных паспорта и один — в ветхом состоянии (отсутствие некоторых страниц и самостоятельные попытки их вклеить, испорченные под воздействием влаги — на фото). А в «Веселовке» парень предъявил свой паспорт, который находился в списке утерянных либо украденных.

В результате граждане были привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Их путешествие завершилось, так и не начавшись.

Госпогранкомитет напоминает, что перед заграничной поездкой нужно обязательно проверять действительность паспорта во избежание возникновения подобных ситуаций.