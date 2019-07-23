Петр Машеров против ВКЛ. Выбираем новые белорусски символы

• ВКЛ — золотая эпоха белорусской средневековой государственности

• Языком делопроизводства в ВКЛ был старобелорусский, на нем были написаны Статуты ВКЛ, аналог сегодняшней конституции

• Статуты были очень прогрессивными для своего времени, действовали более 250 лет

• ВКЛ — это вам не ВЫКЛ