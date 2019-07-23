|
Петр Машеров против ВКЛ. Выбираем новые белорусски символы
24.07.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родные игры
Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера мы выяснили, что Беловежская пуща нам ближе «Песняров». Сегодня Петр Машеров будет соперничать с Великим Княжеством Литовским. Выбирайте!
• Был руководителем БССР с 1965 по 1980 год
• Машеров был очень популярен и сумел остаться в памяти людей талантливым и эффективным руководителем
• Причастен к тому, чтобы в Минске начало строиться метро, а теперь его именем назван проспект
• Получал подарки от Фиделя Кастро
• ВКЛ — золотая эпоха белорусской средневековой государственности
• Языком делопроизводства в ВКЛ был старобелорусский, на нем были написаны Статуты ВКЛ, аналог сегодняшней конституции
• Статуты были очень прогрессивными для своего времени, действовали более 250 лет
• ВКЛ — это вам не ВЫКЛ
Опрос
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы выяснили, что Беловежская пуща нам ближе «Песняров». Сегодня Петр Машеров будет соперничать с Великим Княжеством Литовским. Выбирайте!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)