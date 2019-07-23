ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петр Машеров против ВКЛ. Выбираем новые белорусски символы

24.07.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Родные игры

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. Вчера мы выяснили, что Беловежская пуща нам ближе «Песняров». Сегодня Петр Машеров будет соперничать с Великим Княжеством Литовским. Выбирайте!


Петр Машеров

• Был руководителем БССР с 1965 по 1980 год

• Машеров был очень популярен и сумел остаться в памяти людей талантливым и эффективным руководителем

• Причастен к тому, чтобы в Минске начало строиться метро, а теперь его именем назван проспект

• Получал подарки от Фиделя Кастро


Великое Княжество Литовское

• ВКЛ — золотая эпоха белорусской средневековой государственности

• Языком делопроизводства в ВКЛ был старобелорусский, на нем были написаны Статуты ВКЛ, аналог сегодняшней конституции

• Статуты были очень прогрессивными для своего времени, действовали более 250 лет

• ВКЛ — это вам не ВЫКЛ

Опрос

Петр Машеров VS ВКЛ

625 голосов

Результаты

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы выяснили, что Беловежская пуща нам ближе «Песняров». Сегодня Петр Машеров будет соперничать с Великим Княжеством Литовским. Выбирайте!
 
Новости дня
Новости общества
 
За два дня пограничники развернули восемь отпускников из-за проблем с паспортами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика