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Бизнесмен из Гродно мошенническим путем получил более 2,5 млн рублей. Его задержали в Германии

24.07.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и причинении имущественного ущерба без признаков хищения. Подробности дела рассказали в Генпрокуратуре.

В 2013—2014 годах мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и одновременно директором двух коммерческих организаций. Он заключал договоры на поставку мяса птицы и табачных изделий с различными субъектами хозяйствования, но заранее не планировал выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме. Иногда при заключении договоров он использовал документы и реквизиты лжепредпринимательских структур. Для создания видимости исполнения обязательств обвиняемый иногда частично оплачивал полученную продукцию.

За один год мошенническим путем мужчина получил более 2,5 млн рублей. В числе обманутых — спортивные объединения и организации Гродненской области, ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОАО «Комаровка», ООО «Биоком Агро» и другие, уточняют в Генпрокуратуре. Например, одному из гродненских акционерных обществ он причинил имущественный ущерб без признаков хищения в крупном размере в сумме более 22 тыс. рублей.

С 2010 по 2014 год мужчина уклонялся от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Он умышленно скрывал доход, занижал налогооблагаемую базу, не предоставлял налоговые декларации (расчеты), вносил в них заведомо ложные сведения. Причиненный ущерб превысил 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером.

Когда в 2014 году в отношении него были возбуждены уголовные дела, мужчина скрылся. Следователь объявил его в розыск, избрал к нему меру пресечения в виде заключения под стражу, приостановил предварительное расследование по уголовному делу. Мужчину разыскивали по линии Интерпола.

В феврале этого года его задержала полиция Германии и выдала правоохранительным органам Беларуси для привлечения к уголовной ответственности.

«После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, соблюдении международных пределов уголовного преследования. Согласился с правовой квалификацией действий обвиняемого по ч. 4 ст. 209, ч. 2 ст. 243, ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Примененную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения», — сказано в сообщении.

 
 
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Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов...
 
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