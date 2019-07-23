Четыре человека в воздухе. На улице Притыцкого прошли учения с авиацией МЧС

Источник материала: Tut.by

Днем 24 июля столичные спасатели проводили учения в многофункциональном комплексе на улице Притыцкого, 27. Была задействована авиация, и работники выполняли сложные манипуляции в воздухе — об этом сообщают читатели TUT.BY.



Скриншот из видео, предоставленного читателями TUT.BY

Тактико-специальные учения проводили в многофункциональном ТРЦ, где находится офис IT-компании EPAM, а также физкультурно-оздоровительный центр и гараж-стоянка.

«По легенде учений в результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание в помещении кухни. Создалась угроза людям, распространение пожара в смежные помещения и вышележащие этажи. В результате происшествия есть пострадавшие», — уточняли накануне в МЧС.

В мероприятии были задействованы 50 человек и 11 единиц пожарной техники. Судя по видео, сотрудники отрабатывали эвакуацию людей с крыши при помощи вертолета.

В ведомстве ранее пояснили, что постоянно проводят такие учения, чтобы отработать действия МЧС с дежурным персоналом объекта на случай ЧП.