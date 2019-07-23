Пройдет по адресу: ул. 8 Марта, 1, в здании управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома.
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Ярмарка вакансий
24.07.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Пройдет по адресу: ул. 8 Марта, 1, в здании управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома.
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30 июля 2019 года с 11.00 до 13.00 состоится ярмарка вакансий.
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