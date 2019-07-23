Первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Источник материала: Единство

Беларуси состоится визит президента Узбекистана в нашу страну. К этому событию приурочено и проведение первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Он запланирован на 29-30 июля.

Прошлогодний визит Президента Беларуси Александра Лукашенво в Ташкент дал старт новому этапу сотрудничества между нашими странами. Тогда было подписано два десятка документов, в том числе Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Позже премьер-министры двух стран утвердили соответствующую «дорожную карту». Именно она и станет основой для проведения первого Форума регионов.

«Тематика Форума будет посвящена сотрудничеству регионов как ключевому фактору развития межгосударственных отношений,–рассказала журналистам заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.–Повестка дня включает три основных направления. Это промышленная кооперация и торговля, пищевая промышленность и развитие сельского хозяйства, гуманитарная деятельность и межпарламентское сотрудничество. К визиту главы Узбекистана будет организована большая выставка узбекских товаров. Также в нашей стране пройдут Дни культуры Узбекистана и откроют памятник узбекскому поэту Навои». Предстоящее событие создаст крепкий фундамент для дальнейшей работы. В частности, по итогам форума ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве между регионами. Прорабатываются новые коммерческие контракты.