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Утром в техническом водоеме в Шабанах плавал лось
24.07.2019 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 24 июля минчане заметили необычного пловца в техническом водоеме на улице Инженерной в Минске. Над водой заметили голову молодого лося.
Один из читателей TUT.BY, который работает неподалеку, уточнил: животное в водоеме промзоны он заметил примерно в 10.30. Это полностью огороженная территория, и до сих пор неясно, как сохатый перемахнул через сетчатый забор.
«В водоеме плавал молодой лосенок, при мне минут 15 был в заплыве», — говорит очевидец.
Вскоре на место приехали сотрудники МЧС и еще какие-то люди (вероятно, ветеринары), в животное выстрелили снотворным и увезли.
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Это полностью огороженная территория, и до сих пор не ясно, как сохатый перемахнул через сетчатый забор.
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