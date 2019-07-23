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«Жизнь в деревне в 50 только начинается!» Минчане уехали из столицы и делятся своим счастьем

24.07.2019 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже три года в рейтинге самых смешных вопросов у семьи Казак: «Не скучно ли вам в деревне?» Стоит прогуляться по их усадьбе, сперва заглянуть за яйцами в курятник, потом — к перепелам, выгнать во двор тридцать гусей, еще столько же индюшат, налить воды вьетнамским свиньям, посмотреть, не отвязались ли козы, сорвать свежих огурчиков в огороде — и сразу хочется спросить обратное: «Да как вы все успеваете?». TUT.BY съездил на обед к Николаю Павловичу и Татьяне Тимофеевне, чтобы узнать, как семья решилась на переезд из столицы, чем сейчас живет деревня и как завести огромное хозяйство, если есть только желание и интернет.


Три года назад супруги переехали из Минска в деревню

— Вы в нашей деревне точно не потеряетесь. Улица одна, то ли Центральная, то ли Молодежная, — смеется в трубку Николай Казак, когда мы подъезжаем к Рудевичам Столбцовского района.

Машина поворачивает на узкую улицу с ухоженными домами, сквозь забор пробиваются яркие флоксы, в глаза бросаются шапки белоснежных гортензий. Николай Павлович ждет нас на скамейке напротив своего двухэтажного деревянного дома, а в это время на кухне Татьяна Тимофеевна заваривает ароматный кофе.

Прежде чем сесть за стол, хочется рассмотреть интерьер дома. Хозяева решили сохранить деревенский дух, такой, который есть в настоящих бабушкиных хатах. Поэтому на русской печке сушатся грибы, нанизанные на нитку, стоит самовар, рядом радио 1966 года выпуска и старинный утюг на углях.


Домик в деревне пара купила 16 лет назад за тысячу долларов

— 16 лет назад мы решили купить домик в деревне, чтобы было тихо, спокойно и пели птички, — вспоминает Татьяна Тимофеевна.

— И цены тогда были хорошие, — дополняет ее муж. — Этот дом обошелся в тысячу долларов, продавали его в рассрочку, да еще два прицепа дров дали в придачу.


Правда, выглядел он иначе. Обычная деревенская хата, в которой мыши сгрызли обои, с удобствами на улице. Увидев такую картину, Николай Павлович развернулся и хотел уйти, но жена тут же взялась за веник, тазик. В доме поклеили обои, покрасили полы, стали приезжать с детьми по выходным.

«После пожара на даче папа на горящих головешках сварил маме чаю»

Рудевичи сложно назвать деревней, они больше похожи на хутор. Из местных тут всего шесть человек, остальные — дачники. Вместо магазина два раза в неделю приезжает автолавка, но отсутствие цивилизации компенсируется природой: рядом озеро, лес и красивые пейзажи.

— Жизнь в деревне в 50 только начинается! — смеется Николай Павлович, когда мы выходим на террасу. — Дети уже выросли, можно вечером выйти во двор, выпить чаю, зажечь свечи. Да, душа моя?


Терраса — любимое место всей семьи

После этих слов Татьяна Тимофеевна начинает заразительно смеяться. Будущие супруги познакомились еще в школе, они родом из одной деревни, затем перебрались в Минск. Николай Павлович всю жизнь работает строителем, его жена одно время была прачкой в детском саду, но, как признается сама женщина, все эти годы она за мужем. Он не только обеспечивает семью, но и превращает ее мечты в реальность.

Первые годы речь о переезде в деревню вообще не шла: подрастали сыновья, будущую жизнь с сельской местностью наши герои не связывали. Пока в 2010 году не случился пожар.


Татьяна Тимофеевна считает, что у нее небольшой огород. Но здесь целая плантация кабачков, огурцов и свеклы

— Мы как раз собирались на отдых, загрузили машину продуктами и тут звонок: «Ваша дача горит!». Бросили все, помчались в Рудевичи, а от дома остались только стены, у соседей вообще сгорел дотла. Плакала, конечно, — рассказывает Татьяна Тимофеевна. — К тому же спасатели полностью его залили водой, ничего не осталось.

О том, как пара переживала не самый простой период в жизни, нам рассказал их сын Михаил:

— После пожара папа отнес в сторону пару горящих головешек, которые когда-то были частью стропил в нашей крыше, принес старый металлический чайник и сварил маме чаю, чтобы она успокоилась.


После пожара Николай Павлович стал отстраивать дом заново

Семья решала, как дальше быть: снести дом полностью или попытаться что-то сделать с теми стенами, которые остались. Вогнав несколько гвоздей в стропила, Николай Павлович понял, что не все потеряно: дерево было отличным, крепким. И на дачном участке закипела стройка.

«Перед тем как написать заявление на увольнение, я уже вывела цыплят в инкубаторе»

Так в доме появился второй этаж. Идеи, как сделать жилье уютным и интересным, пара черпала из интернета, многое придумывала сама.


— Когда ставили скамейку во дворе, просила: «Коля, сделай доски, как сосиску. Ну почему она такая ровненькая? Сделай как вареную сосиску». И муж переделывал, — с хохотом рассказывает Татьяна Тимофеевна.

В доме все сделано из дерева и все руками Николая Павловича: шкафы, тумбочки, лестница на второй этаж, перила, кухня. Пара всегда с радостью забирала ненужные вещи, которые им отдавали другие люди, хозяин реставрировал их и давал вторую жизнь. Так в семье появилось зеркало, сундук, кушетка, кресло-качалка.

— Когда во дворе выкопали колодец, провели в дом воду, поставили душевую кабинку, туалет, сказала себе: «Все, дорогие мои, уезжаю!» Это было три года назад. Перед тем как написать заявление на увольнение, я уже вывела цыплят в инкубаторе, была договоренность, где купить свинок, — с улыбкой рассказывает Татьяна Казак.


Сейчас у супругов три козы, еще недавно было восемь

— А я вообще ничего не знал про эти планы! Просто был поставлен перед фактом, — говорит Николай Павлович.

— Муж немного бурчал, а сын сказал: «Ну порадуй ты маму», — с улыбкой вспоминает Татьяна Тимофеевна.

Весной 2016 года семья оставила квартиру сыну и переехала в деревню Рудевичи с коробкой цыплят и индюшат. Женщина говорит, что разводить птиц было ее давней мечтой. Как их кормить, растить Татьяна Тимофеевна узнала в интернете.

Мы выходим во двор, надеваем галоши и идем смотреть хозяйство семьи Казак. В одном вольере куры, в другом — перепела, дальше гуси, индюки, поросята, за двором пасутся козы.


Каждый день семья собирает 20 свежих яиц

— Сколько у вас кур? — спрашиваем у пары, когда они снимают с гнезда свежие яйца.

— А кто их считает? В прошлом году всей птицы было штук 150, приедут одни родственники — дадим гуся, вторым — утку. Ни один праздник теперь не проходит без запеченного гуся с апельсинами.

Каждый день в семье 20 свежих куриных, гусиных, перепелиных яиц, еще 4 литра козьего молока. Его так много, что хватает для кота Маркиза и котенка Пятачка, которые в день выпивают по литру.


Ни один праздник не обходится без запеченного гуся с апельсинами

— После этого молока магазинное пить невозможно: одна вода, — рассуждает Николай Павлович. — Первоначально содержать хозяйство было затратно, иногда было по 30 свиней, а теперь, когда перестали ходить в магазин за мясом, салом, молочными продуктами, яйцами, понимаем: это выгодно. Наши дети теперь тоже обеспечены деревенскими продуктами.

«По чему скучать? Кроме дивана, в городе ничего не видишь: пришел с работы — и сразу в квартиру»

Ходить по участку можно не один час, тут на каждом шагу своя история, чаще всего смешная. Хозяйка вспоминает, как перед Новым годом их поросята резко стали популярными. Семья разместила объявление о продаже, но свиней хотели не купить, а взять напрокат!


Семья хотела продать поросят, но их увезли в город на корпоратив

— Говорю: «Зачем вам эти поросята на корпоратив, давайте лучше дам гуся». Оказалось, 2019 год — год свиньи, — смеется Татьяна Казак. — Возили наших свиней в Минск и на праздники, и на фотосессии.

— А наши куры вообще решили, что они попугаи: отказываются жить в курятнике и каждую ночь залезают на иву и сидят до утра, — добавляет Николай Павлович.

У супругов 25 соток земли, через дорогу от дома — огород. По словам Татьяны Тимофеевны, он совсем небольшой, но для городского жителя это целая усадьба с кабачками, огурцами, помидорами, свеклой. Чуть пройти — и впереди красивый ручеек в лесу.


— Еще летом в деревне есть люди, а зимой остаются шесть человек, выйдешь на улицу… — мы даже не успеваем задать вопрос.

— И красота! Белым-бело! — тут же подхватывает Татьяна Тимофеевна. — В жизни не видела таких птиц, которых вижу сейчас. Каждый день над двором летает цапля.

Время близится к обеду, и хозяйка на веранде начинает накрывать стол. Из русской печки достает запеченного гуся с апельсинами, свиной окорок, на большую тарелку выкладывает картошку с лисичками, огурчики и зелень с огорода, перепелиные яйца.

— Русская печка — наша кормилица, поставишь еду, так она до утра может быть горячей. А какие вкусные в ней получаются супы, каши, хлеб! Даже наша невестка не устояла: приходим, а она испекла бисквит, только дрова выложила в печке, как пионерский костер, — с улыбкой рассказывает Татьяна Казак.


Каждый день кот Маркиз и котенок Пятачок выпивают литр козьего молока

Двухэтажный дом, в котором четыре комнаты, обогревается за счет большой печки и грубки, к дому подключена вода. Супруги признаются: в Минск их совсем не тянет, пять дней в неделю Николай Павлович строит дома по всей стране, а на выходные приезжает уже в родные Рудевичи. В планах — строительство летней кухни, бани, Казаки хотят поставить еще новые ворота, переделать цветник. Их история так воодушевила родного брата Николая Павловича, что он тоже купил домик по соседству.

— У нас спрашивают: «Не скучаете по Минску?». По чему скучать? Кроме дивана, в городе ничего не видишь: пришел с работы — и сразу в квартиру. Это раньше с соседями возле дома можно было сало пожарить, посидеть возле костра, теперь каждый живет сам по себе. Когда ездим в Минск за продуктами, думаем, быстрее бы в деревню, прямо голова болит от городской суеты, — признается женщина.


— Желание жить на природе приходит с годами, наверное, уже после 40. Каждый человек имеет право на счастье, у каждого оно свое. Тимофеевна счастлива вот так, — говорит Николай Павлович, показывая рукой на красивый дом и уютную веранду. — И я тоже с ней счастлив.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже три года в рейтинге самых популярных и смешных вопросов у семьи Казак: «Не скучно ли вам в деревне?». Но стоит прогуляться по их усадьбе, сперва заглянуть за...
 
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