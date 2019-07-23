«Декретный отпуск сокращать не будем». Как в Беларуси будут поддерживать семьи, чтобы больше рожали

Источник материала: Tut.by

Второй год подряд в Беларуси снижается рождаемость, а уровень смертности остается стабильно высоким. Семьи откладывают рождение детей на более поздний срок, и основная причина — жилищный вопрос. В этом году для многодетных семей построят 12 тысяч квартир. Власти обещают сохранить социальные гарантии — вопрос о сокращении декретного отпуска пока не рассматривается. А Минздрав работает над нормативно-правовым актом, согласно которому бездетные семьи смогут пройти процедуру ЭКО бесплатно.



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— Демографическая ситуация в стране непростая, — заявила на пресс-конференции в Минске консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Светлана Белаш. — Итоги 2017 и 2018 годов показывают, что рождаемость снижается, уровень смертности остается стабильно высоким, а миграционный прирост, который образуется в стране, не компенсирует естественную убыль.

Специалист обращает внимание, что, если в 2011 году детей, рожденных первыми, в общем числе рождений был 51%, то в 2018 их количество сократилось до 39%. На это, по словам Светланы Белаш, есть объективные причины — снижение количества женщин репродуктивного возраста, и такая тенденция сохранится и в будущем. К 2030 году женщин репродуктивного возраста будет на 10, 6% меньше, чем в 2016 году.

— Повышается возраст материнства, — отмечает представитель Минтруда. — Сегодня молодые люди не стремятся стать родителями, отодвигается возраст рождения — это приводит к снижению репродуктивного периода. В 2011 году средний возраст матери при рождении ребенка составлял 27,5 лет, в 2018 году — 29,4 года. При рождении первенца в 2011 году средний возраст матери был 25,1 год, в 2018 году — 26,7 лет.

Нестабильный институт брака, на высоком уровне количество разводов . Растет средний возраст вступления в первый брак: в 2011 году средний возраст женщин — 24,5, средний возраст мужчин — 26,6 лет, в 2018 году — 26 лет (женщины), 28,1 (мужчины).

— Происходит фундаментальное изменения функций в семье, — говорит Светлана Белаш. — Молодые люди стремятся получить хорошее образование, сделать карьеру, достичь материального благосостояния, в связи с этим не спешат создавать семью, а если и создают, то чаще всего, это семья с незаключенным браком — сожительство, это также не способствует увеличению рожденных детей, потому что в нестабильной семье не спешат заводить детей. Очень важным фактором является материальное обеспечение семьи. Молодые люди хотят сразу получать высокую зарплату, что в наших условиях пока нереально. Все хотят иметь, конечно же, отдельное жилье, пусть не собственное, но хотя бы отдельно от родителей. Жилищный вопрос, по социологическим исследованиям, является самой первой из причин, по которой семьи откладывают рождение детей либо принятие решения об увеличении состава семьи. Нужно решать вопрос с жильем для семей, особенно для многодетных, которые должны быть обеспечены жильем в течении одного года с момента постановки на учет. В этом году в Беларуси планируется построить жилье для 12 тысяч многодетных семей.

Представитель Минтруда заверила, что социальные гарантии для семей будут сохранены. Ни Минтруда, ни другие госорганы на данный момент не работают над сокращением отпуска по уходу за ребенком с 3 лет до 2, как обсужделось в интернете. Депутат Анатолий Дашко заявил, что в парламенте такая работа также не ведется.

Еще одна из причин демографической проблемы — бесплодие семей.

— Если раньше мы считали, и это было мнение не только медработников, но и общественности, что причина бесплодия в женщине, то сегодня мы видим, что 35% супружеских пар имеют сочетанный фактор бесплодия либо причина в здоровье мужчины, — отметила начальник главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращения граждан и юрлиц Минздрава Елена Богдан.

Министерство здравоохранения предложило первую попытку ЭКО в стране сделать бесплатной для граждан. Инициативу поддержали в Минтруда. По словам Елены Богдан, сейчас Минздрав работает над разработкой нормативно-правового акта, в том числе, над экономическим обоснованием. Сроки, когда данное решение будет принято, пока не называются.

Кроме того, Минздрав работает над изменением Закона «О здравоохранении» в части предабортного консультирования (ст. 27 Закона). Сейчас такую помощь предлагают только женщинам. Елена Богдан отметила, что практику хотят распространить на семьи, то есть приглашать на консультацию не только женщину, но и ее мужа (партнера):

— Мы считаем, что такое решение должно приниматься не только будущей матерью, но и будущим отцом. Предабортное консультирование, по итогам прошлого года, показало свою эффективность — 15% женщин отказались от аборта. Считаем, что нам удалось сохранить около двух тысяч жизней.