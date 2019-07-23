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Заместитель председателя райисполкома Александр Былич обсудил вопросы социально-экономического развития с работниками ДРСУ-158

24.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Утро среды для работников Кореличского ДРСУ-158 началось с рабочей встречи заместителя председателя райисполкома Александра Былича, который поставил на повестку дня социально-экономическое развитие региона на июль-сентябрь 2019 года.

Заместитель председателя райисполкома Александр Былич обсудил вопросы социально-экономического развития с работниками ДРСУ-158

В ходе рабочей встречи также были затронуты вопросы строительства и жилищно-коммунальных услуг. Так, по словам Александра Былича, уже завершена проектно-сметная документация на строительство 20-квартирного жилого дома по улице 8 Марта в Кореличах, фундамент которого планируется залить уже в октябре.

За январь-июнь 2019 года введено в эксплуатацию 1379 кв. м. общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками — 453 кв. м. и сельскохозяйственным производственным кооперативом «Жуховичи» — 916 кв. м.

Заместитель председателя райисполкома Александр Былич обсудил вопросы социально-экономического развития с работниками ДРСУ-158

Новую жизнь получила и улица Танкистов в г.п. Мир, общая протяжённость которой составляет 2, 1 км. К слову, затраты на её благоустройство вместе с учётом проектно-сметной документации составили 1573 белорусских рубля.

Помимо вопросов благоустройства дворовых территорий, работников предприятия волновало и наличие новых рабочих мест в районе. Как отметил заместитель председателя райисполкома, в Кореличах вскоре планируется строительство магазина «Виталюр», который в значительной степени решит эту проблему.

Заместитель председателя райисполкома Александр Былич обсудил вопросы социально-экономического развития с работниками ДРСУ-158

Виктория КОСТЮК
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Утро среды для работников Кореличского ДРСУ-158 началось с рабочей встречи заместителя председателя райисполкома Александра Былича, который поставил на повестку...
 
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