Сколько стоит и когда откроется. Все о реконструкции пешеходного моста в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Вот уже три месяца длится реконструкция пешеходного моста в Могилеве. Этому путепроводу, который соединяет проспект Мира и улицу Орловского, по документам исполнилось 96 лет, сообщили TUT.BY в управлении коммунальных предприятий. Когда закончится реконструкция и во сколько она в итоге обойдется городскому бюджету, пока не известно. Но кое-какие данные все же есть — рассказываем.





Во-первых, стоит отметить, что итоговый вид пешеходного моста будет далек от того, который ранее предоставляло управление архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома. Почему — ведущий инженер отдела благоустройства управления коммунальных предприятий Владимир Дударь не знает.

— Мы получили проект, который прошел госэкспертизу и по которому мы работаем. Арочные конструкции, которые устанавливаются сейчас, ему соответствуют полностью, — сказал он.

Во-вторых, точная стоимость и срок окончания работ пока не известны. По словам Владимира Дударя, проект будет корректироваться и проходить повторную экспертизу «в связи с увеличением объема работ». Речь идет о благоустройстве прилегающей территории — например, устройстве детской площадки, — которое не было включено в план изначально.





Потому и первоначальная стоимость проекта, а это около 1,87 млн рублей, после корректировки увеличится. Финансирует реконструкцию моста бюджет города.

Металлоконструкции в виде арок на мосту будут с подсветкой — светодиодной по контуру и, как предполагается, снизу. Арочная конструкция не будет крытой, то есть между собой элементы не будут соединены таким образом, чтобы защитить пешеходов от осадков, ветра.

Слухи о том, что арки будут увитыми цветами, Владимир Дударь опроверг. По его словам, если пустить по аркам вьющиеся растения, они быстро повредят металл и создадут трудности с эксплуатацией.

А вот сам мост с помощью цветной плитки — ее уже начали укладывать — поделят на пешеходную и велодорожку. Также уже залили бетоном две площадки под два торговых павильона, которые будут находиться в районе пересечения путепровода с улицей Орловского.

— Движение пешеходов по путепроводу планируют открыть к 1 сентября, хотя работы на объекте и рядом с ним продолжатся, — сказал ведущий инженер отдела благоустройства управления коммунальных предприятий Владимир Дударь. — Я думаю, что это реальный срок — пока все идет в графике.



