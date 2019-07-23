В Гомеле три недели ищут пропавшего пенсионера

Источник материала: Tut.by

Родные и милиция ищут в Гомеле 63-летнего пенсионера. Федор Копачев пропал три недели назад и до сих пор не вернулся. О розыске сообщает поисковый отряд «Симуран».

4 июля, в четверг, мужчина примерно в 07.00 вышел из дома и не вернулся. Он проживает на улице Крупской. Увы, приметы и одежда мужчины не уточняются.

Фото: ПСО «Симуран»

Всех, кто что-либо знает о местонахождении гомельчанина, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0232) 70 21 28, 8 (029) 232 11 11 или 102 (общий милиция).