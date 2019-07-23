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Минздрав и Минтруда работают над созданием центров для пожилых людей с деменциями

24.07.2019 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Возникает болезненный вопрос ухода за семьями, где есть люди с возрастными деменциями», — заявила на пресс-конференции начальник главного управления организации медпомощи, экспертизы, обращения граждан и юрлиц Минздрава Елена Богдан. По ее словам, Министерство здравоохранения и Министерство труда и соцзащиты прорабатывают вопрос о создании специальных центров для таких пациентов.


Фото: pixabay.com

— Потому что на сегодняшний момент это наши психиатрические организации и больницы сестринского ухода, где нам необходимо тоже поменять работу с этой категорией граждан, — уточнила Елена Богдан.

Она также рассказала, что в этом году в список средств технической реабилитации внесут аппараты искусственной вентиляции легких, для взрослых.

— Года четыре назад мы внесли в список аппараты ИВЛ для детей, — уточнила представитель Министерства здравоохранения. — И на сегодня около 30 детей проживает дома, находясь на вспомогательной вентиляции легких. Дети в семье и не подвержены госпитализму, который при длительном нахождении ребенка в больнице все равно возникает. И это качество жизни ребенка, который находится в домашних условиях. У нас есть примеры, когда дети, находясь на аппарате искусственной вентиляции легких, не только заканчивали школу, но и поступали дистанционно в высшие учебные заведения. Сегодня остро стоит этот вопрос для взрослого населения. Есть методики с использованием вспомогательных механизмов дыхания для продления и, прежде всего, повышения качества жизни пациентов с боковым амиотрофическим склерозом и с другими тяжелыми заболеваниями, когда нахождение на вспомогательной вентиляции легких позволяет людям находится дома и в отдельных случаях даже дистанционно работать.

 
 
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Возникает болезненный вопрос ухода за семьями, где есть люди с возрастными деменциями, заявляют чиновники.
 
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