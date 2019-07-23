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Найди свое место. В Вороново прошла очередная ярмарка вакансий.

24.07.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Найди свое место. В Вороново прошла очередная ярмарка вакансий.

394 свободных вакансий и 38 официальных безработных. Цифры красноречиво отражают ситуацию, которая на данный момент сложилась на рынке труда. Предложение в разы превышает спрос. При этом наблюдается территориальный и профессиональный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, ведь в службу занятости заявлены вакансии, требующие определенных профессиональных навыков, соответствующего уровня образования.

Найди свое место. В Вороново прошла очередная ярмарка вакансий.

В нынешней ярмарке вакансий участие приняли 12 организаций района. Вороновская ЦРБ, сельхозпредприятия «Больтишки», «Больтиники», э/б «Октябрь», сектор культуры, ТЦСОН, колледж, райветстанция, автопарк и другие. Кадровики предлагали работу в торговле, сфере культуры, оказании услуг населению и многих других. Так, предприятиям сельскохозяйственного профиля нужны ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы. Очень востребованы в районе медицинские работники — свыше 60 вакансий врачей, медицинских сестер, лаборантов. Подобный формат мероприятия позволяет нанимателю и соискателю работы встретиться лицом к лицу, обговорить требования и условия.

Найди свое место. В Вороново прошла очередная ярмарка вакансий.
Одиннадцать человек — такой малочисленной со стороны соискателей работы была ярмарка. Обращались в основном за рабочими специальностями. К примеру, женщина из аг. Бенякони хотела бы сменить место работы из-за неудобства добираться. На данный момент она трудится в КСУП «Рассвет-Агро» полеводом. Работодатели предложили вакансию ближе к дому — оператора машинного доения, но тут же получили отказ: «Слишком тяжелая работа, знаю по себе». Вороновец искал место водителя — и нашел его. Мужчине выдано направление на трудоустройство в Вороновский ЦКиНТ.

Специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома напомнили присутствующим о том, что, обратившись в службу занятости, безработные могут пройти дополнительное профессиональное обучение, также получить субсидию для организации предпринимательской деятельности или финансовую помощь при переселении за пределы района на новое место жительства и работы.

Галина ШЛЕМПО.

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394 свободных вакансий и 38 официальных безработных. Цифры красноречиво отражают ситуацию, которая на данный момент сложилась на рынке труда. Предложение в разы...
 
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