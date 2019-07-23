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На границе остановили россиянина, который вез бутылку спиртного с веточкой конопли внутри

24.07.2019 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях пограничники остановили россиянина, который прихватил из заграничной поездки сувенир — бутылку спиртного. Вот только внутри нашли веточку конопли, оборот которой запрещен в Беларуси. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня.


Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета

Гражданин России пытался провезти через границу на территорию ЕАЭС алкогольный напиток. Пограничников насторожила надпись Cannabis на этикетке и части растения внутри.

Бутылку отправили на экспертизу, и последовал ответ: в жидкости есть масло каннабиса (или гашишное), в пересчете на сухой остаток масса вещества составила почти 0,6 грамм. Кроме того, растением внутри бутылки оказалась конопля весом более 8 грамм, а это наркотическое средство. Начато разбирательство.

В ГТК напоминают: осторожно выбирайте сувениры из стран, где официально разрешена продажа напитков и продуктов, содержащих наркотические вещества. Через границу Беларуси можно провозить наркотические и психотропные вещества только в виде лекарств для личного применения и по медицинским показаниям, которые должны подтверждаться документально.

 
 
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