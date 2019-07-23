|
Минтруда хочет уйти от практики однолетних контрактов
24.07.2019 16:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов заявил, что в ведомстве рассчитывают уйти от практики подписания однолетних контрактов.
Как сообщает
«Теперь будет действовать следующая схема. Работник пришел на работу, с ним заключили первый контракт на год. В дальнейшем, если работник отработал этот год и не допускал нарушений трудовой дисциплины и если обе стороны трудовых отношений - наниматель и работник - за месяц до истечения срока контракта уведомляют друг друга о том, что они хотят продолжать трудовые отношения, то работнику надо предлагать продление контракта до максимального срока. То есть, если контракт был на год, значит, надо предлагать продление на четыре года. Если контракт был, предположим, на два года, то на три года. Если изначально контракт был заключен на пять лет, то сразу пойдет речь о заключении нового контракта», - пояснил Старовойтов.
При этом за работником сохраняется право отказываться от заключения контракта на длительный срок, но он должен будет предупредить об этом нанимателя, который, в свою очередь, сможет предложить ему заключение контракта на иной срок, но не менее одного года. В Минтруда рассчитывают, что чрезмерная практика однолетних контрактов вскоре уйдет в прошлое.
Напомним, что накануне Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов заявил, что в ведомстве рассчитывают уйти от практики подписания однолетних контрактов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)