Минтруда хочет уйти от практики однолетних контрактов

Заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов заявил, что в ведомстве рассчитывают уйти от практики подписания однолетних контрактов.

Как сообщает БелаПАН , замминистра отметил, что новая редакция Трудового кодекса предполагает сохранение в качестве основных трудовых отношений контрактной формы, однако схема заключения контрактов будет изменена.

«Теперь будет действовать следующая схема. Работник пришел на работу, с ним заключили первый контракт на год. В дальнейшем, если работник отработал этот год и не допускал нарушений трудовой дисциплины и если обе стороны трудовых отношений - наниматель и работник - за месяц до истечения срока контракта уведомляют друг друга о том, что они хотят продолжать трудовые отношения, то работнику надо предлагать продление контракта до максимального срока. То есть, если контракт был на год, значит, надо предлагать продление на четыре года. Если контракт был, предположим, на два года, то на три года. Если изначально контракт был заключен на пять лет, то сразу пойдет речь о заключении нового контракта», - пояснил Старовойтов.

При этом за работником сохраняется право отказываться от заключения контракта на длительный срок, но он должен будет предупредить об этом нанимателя, который, в свою очередь, сможет предложить ему заключение контракта на иной срок, но не менее одного года. В Минтруда рассчитывают, что чрезмерная практика однолетних контрактов вскоре уйдет в прошлое.