У известного хоккеиста в минском аэропорту украли сумку с имуществом на 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В аэропорту Минска таксист украл у семьи хоккеиста из Нью-Йорка сумку с имуществом на 10 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство «Минск-новости».

Семья и родственники известного хоккеиста прилетели из Нью-Йорка в минский аэропорт.

— Добравшись до места проживания, они обнаружили, что не хватает одной сумки. Вернувшись на аэровокзал, нигде ее не нашли и обратились за помощью в милицию, — рассказал начальник отделения уголовного розыска Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте Владимир Рудько.

По записям с камер видеонаблюдения установили, что сумку оставили на тележке, ее забрал водитель такси, который потом уехал в направлении Минска. Его личность быстро установили, а к вечеру задержали — водитель снова привез пассажиров в аэропорт.

В сумке лежали деньги, ценности, мобильный телефон и другие гаджеты. Таксист не успел распорядиться чужим имуществом, лишь достал из мобильника сим-карту, которую позже нашли в его автомобиле.

— Задержанный поначалу не признавал вину, утверждал, что ничего чужого не брал, однако сразу сознался, когда увидел себя на видеозаписи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Беларуси (кража в крупном размере).