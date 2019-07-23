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У известного хоккеиста в минском аэропорту украли сумку с имуществом на 10 тысяч долларов
24.07.2019 16:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В аэропорту Минска таксист украл у семьи хоккеиста из Нью-Йорка сумку с имуществом на 10 тысяч долларов. Об этом
Семья и родственники известного хоккеиста прилетели из Нью-Йорка в минский аэропорт.
— Добравшись до места проживания, они обнаружили, что не хватает одной сумки. Вернувшись на аэровокзал, нигде ее не нашли и обратились за помощью в милицию, — рассказал начальник отделения уголовного розыска Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте Владимир Рудько.
По записям с камер видеонаблюдения установили, что сумку оставили на тележке, ее забрал водитель такси, который потом уехал в направлении Минска. Его личность быстро установили, а к вечеру задержали — водитель снова привез пассажиров в аэропорт.
В сумке лежали деньги, ценности, мобильный телефон и другие гаджеты. Таксист не успел распорядиться чужим имуществом, лишь достал из мобильника сим-карту, которую позже нашли в его автомобиле.
— Задержанный поначалу не признавал вину, утверждал, что ничего чужого не брал, однако сразу сознался, когда увидел себя на видеозаписи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205 УК Беларуси (кража в крупном размере).
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Выяснилось, что сумку забыли на тележке и ее забрал таксист.
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