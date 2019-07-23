Житель Сморгонского района под видом немецких овчарок продавал дворняг

Источник материала: Tut.by

50-летний житель Сморгонского района продавал дворняг под видом породистых щенков. Возбуждено дело по ч.1 ст. 209 УК «Мошенничество».

Мужчина является индивидуальным предпринимателем, занимался разведением породистых собак, которых продавал по всей области. Он официально оформлял договоры купли-продажи.

«Шло время, и хозяева, которые приобрели щенков „немецкой овчарки“ понимали, что их питомцы далеко не благородных кровей, а значит, они переплатили», — сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Правоохранители привлекли специалистов, провели соответствующие исследования и выяснили, что мужчина обманывал покупателей.

«Противоправной деятельностью, насчитывающей большое количество эпизодов, занимался в период с 2014 по 2018 год», — уточнили в милиции.