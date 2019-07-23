«АйПауэр» объяснил почему проект завода АКБ под Брестом не прошел государственную экологическую экспертизу

Источник материала: Tut.by

ООО «АйПауэр» объяснило, почему проект аккумуляторного завода под Брестом не прошел государственную экологическую экспертизу.





Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы было получено в части внесения изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов. При внесении изменений общий заявленный в проекте объем выбросов не изменялся, сообщили TUT.BY на предприятии.

Основной причиной отрицательного решения стало неполное предоставление заказчиком проекта результатов измерений республиканского центра аналитического контроля, которое проводило инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предмет соответствия проектных параметров выбросов фактическим результатам.

После получения всех протоколов ООО «АйПауэр» возобновит процесс получения положительного экологического заключения и продолжит процесс ввода объекта в эксплуатацию.

В настоящее время по проекту есть действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы выданное в феврале 2019 года ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды».

По просьбе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ООО «АйПауэр» провело дополнительную процедуру проверки корректности настройки газоочистного оборудования в различных режимах технологического процесса. По состоянию на 16 июня 2019 из 22 источников выбросов, определенных центром экспертиз для целей принятия завода в эксплуатацию, не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении одного источника — участка пастонамазки.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.