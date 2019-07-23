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«АйПауэр» объяснил почему проект завода АКБ под Брестом не прошел государственную экологическую экспертизу
24.07.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ООО «АйПауэр» объяснило, почему проект аккумуляторного завода под Брестом не прошел государственную экологическую экспертизу.
Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы было получено в части внесения изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов. При внесении изменений общий заявленный в проекте объем выбросов не изменялся, сообщили TUT.BY на предприятии.
Основной причиной отрицательного решения стало неполное предоставление заказчиком проекта результатов измерений республиканского центра аналитического контроля, которое проводило инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предмет соответствия проектных параметров выбросов фактическим результатам.
После получения всех протоколов ООО «АйПауэр» возобновит процесс получения положительного экологического заключения и продолжит процесс ввода объекта в эксплуатацию.
В настоящее время по проекту есть действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы выданное в феврале 2019 года ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды».
По просьбе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ООО «АйПауэр» провело дополнительную процедуру проверки корректности настройки газоочистного оборудования в различных режимах технологического процесса. По состоянию на 16 июня 2019 из 22 источников выбросов, определенных центром экспертиз для целей принятия завода в эксплуатацию, не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении одного источника — участка пастонамазки.
Что вообще происходит?
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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«АйПауэр» объяснил почему проект завода АКБ под Брестом не прошел государственную экологическую экспертизу
И пообещал продолжить процесс ввода объекта в эксплуатацию.
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