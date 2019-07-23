ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уроженка Пинска победила в конкурсе красоты Мисс SunDay 2019

24.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Уроженка Пинска победила в конкурсе красоты Мисс SunDay 2019
В Гродно состоялся крупнейший автофестиваль Беларуси SunDay 2019. Мероприятие посетило более 22 000 человек, а сам SunDay разместил на своей площадке более 500 участников из 8 стран (Германии, Швеции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины и всех регионов Беларуси).


Уроженка Пинска победила в конкурсе красоты Мисс SunDay 2019
Традиционно в рамках автомобильного фестиваля проходит конкурс красоты среди девушек Мисс SunDay. Претендентки на титул присылали организаторам свои фотографии с автомобилем или мотоциклом, из которых жюри выбрало 108 участниц. За них голосовали в Интернете в одной из популярных социальных сетей. Таким образом определились 12 финалисток. На главной сцене фестиваля их ожидало дефиле, а также вопросы, которые  касались мира автомобилей.

Приятно, что победительницей конкурса стала уроженка Пинска Алина Подвительская.

Красавица представила на конкурс фотографию около лимузина Chrysler и покорила сердца тысяч людей, которые отдавали за нее свои голоса.


Уроженка Пинска победила в конкурсе красоты Мисс SunDay 2019
Ярко и блистательно Алина проявила себя и в финале конкурса, что и позволило ей завоевать победу. Отметим, что девушка работает мастером-сыроделом на гродненском предприятии ОАО «Молочный Мир».

Алина была коронована диадемой, получила денежный приз в размере 500 белорусских рублей, а также тур на двоих в Вену и Прагу. А еще фото пинчанки украсит календарь фестиваля SunDay.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото Сергея МОРОЗОВА и из группы Вконтакте AutoGrodno.By. 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинск затронет твои самые вкусные фантазии
Новости дня
Новости общества
 
Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболки с v вырезом мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика