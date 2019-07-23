Уроженка Пинска победила в конкурсе красоты Мисс SunDay 2019

Источник материала: Полесская правда



В Гродно состоялся крупнейший автофестиваль Беларуси SunDay 2019. Мероприятие посетило более 22 000 человек, а сам SunDay разместил на своей площадке более 500 участников из 8 стран (Германии, Швеции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины и всех регионов Беларуси).





Традиционно в рамках автомобильного фестиваля проходит конкурс красоты среди девушек Мисс SunDay. Претендентки на титул присылали организаторам свои фотографии с автомобилем или мотоциклом, из которых жюри выбрало 108 участниц. За них голосовали в Интернете в одной из популярных социальных сетей. Таким образом определились 12 финалисток. На главной сцене фестиваля их ожидало дефиле, а также вопросы, которые касались мира автомобилей.

Приятно, что победительницей конкурса стала уроженка Пинска Алина Подвительская.

Красавица представила на конкурс фотографию около лимузина Chrysler и покорила сердца тысяч людей, которые отдавали за нее свои голоса.





Ярко и блистательно Алина проявила себя и в финале конкурса, что и позволило ей завоевать победу. Отметим, что девушка работает мастером-сыроделом на гродненском предприятии ОАО «Молочный Мир».

Алина была коронована диадемой, получила денежный приз в размере 500 белорусских рублей, а также тур на двоих в Вену и Прагу. А еще фото пинчанки украсит календарь фестиваля SunDay.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото Сергея МОРОЗОВА и из группы Вконтакте AutoGrodno.By.