В Березовском районе 6-летняя девочка попала в больницу, выпив растворитель

Источник материала: Tut.by

В Березовском районе в больницу в тяжелом состоянии доставили шестилетнюю девочку, которая случайно выпила растворитель, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Инцидент произошел 23 июля. Жительница Минска гостила со своей шестилетней дочкой у родственницы в Березовском районе. Пока мама была в огороде, девочка нашла в доме бутылку с растворителем и, решив, что это вода, сделала из нее несколько глотков.

Прибывшие по вызову медики увезли пострадавшую в больницу. Ее состояние характеризуется как тяжелое.

Следователи проводят по данному факту проверку.