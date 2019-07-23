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В Березовском районе 6-летняя девочка попала в больницу, выпив растворитель

24.07.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березовском районе в больницу в тяжелом состоянии доставили шестилетнюю девочку, которая случайно выпила растворитель, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Инцидент произошел 23 июля. Жительница Минска гостила со своей шестилетней дочкой у родственницы в Березовском районе. Пока мама была в огороде, девочка нашла в доме бутылку с растворителем и, решив, что это вода, сделала из нее несколько глотков.

Прибывшие по вызову медики увезли пострадавшую в больницу. Ее состояние характеризуется как тяжелое.

Следователи проводят по данному факту проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока мама была в огороде, девочка нашла в доме бутылку с растворителем и, решив, что это вода, сделала из нее несколько глотков.
 
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