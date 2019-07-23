Гомельчанка познакомилась с дальнобойщиком в интернете, а затем обокрала его на заправке

Источник материала: Tut.by

Сыщики из Гомеля помогли 33-летнему жителю одного из райцентров области вернуть золотую цепочку ценой в 3 тысячи рублей. Кража, по версии следствия, произошла после свидания с любовницей на заправке. Об этом сообщает МВД.

Мужчина лишился украшения на одной из АЗС в Гомеле после свидания. Оказалось, около года назад дальнобойщик познакомился в сети с местной жительницей (хотя у обоих были семьи), и любовники периодически встречались.



Фото: пресс-служба МВД

Очередным местом для уединения выбрали стоянку на заправке. Туда мужчина приехал, будучи в командировке. По версии следствия, на свидании девушка воспользовалась тем, что мужчина отвлекся, и забрала цепочку.

«Владелец обнаружил пропажу лишь на подъезде к Жлобину, а заявить о хищении решился и вовсе возле Бобруйска», — рассказали в МВД.

Похищенное нашли в одном из ломбардов, куда его сдала девушка. С ее слов, часть денег она потратила на выплаты по долгам, остальное — на своего ребенка.